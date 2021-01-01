كشفت تسريبات أول صور لهواتف HONOR 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، والتي من المتوقع الإعلان عنها بعد أيام قليلة، حيث ستأتى الهواتف بأحدث معالجات هواتف الأندرويد، الأمر الذى سيجعلها تقدم أداء كبيرا مع عدد من المواصفات الكبيرة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف HONOR 50 من هونر ستأتي بثلاثة ألوان هي الذهبى والبنفسجي والأزرق، كما أن شكل الكاميرات الخلفية سيكون عبارة عن دائرتين كبيرتين تضم الدائرة الأولى الكاميرا الأساسية، والدائرة الثانية تضم الكاميرات الأخرى.
ويتميز هاتف + Honor 50 Pro الأغلى والأعلى سعرا فى المجموعة من هونر، بوجود كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، والثانية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.2 ، والثالثة بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.4 ، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.
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التعليقات على تسريبات تكشف أول صور لهواتف HONOR 50 .. مواصفات
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