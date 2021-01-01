تسريبات تكشف أول صور لهواتف HONOR 50 .. مواصفات



هواتف HONOR 50 هواتف HONOR 50

كشفت تسريبات أول صور لهواتف HONOR 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، والتي من المتوقع الإعلان عنها بعد أيام قليلة، حيث ستأتى الهواتف بأحدث معالجات هواتف الأندرويد، الأمر الذى سيجعلها تقدم أداء كبيرا مع عدد من المواصفات الكبيرة.



وبحسب موقع Gizmochina فإن هواتف HONOR 50 من هونر ستأتي بثلاثة ألوان هي الذهبى والبنفسجي والأزرق، كما أن شكل الكاميرات الخلفية سيكون عبارة عن دائرتين كبيرتين تضم الدائرة الأولى الكاميرا الأساسية، والدائرة الثانية تضم الكاميرات الأخرى.



ويتميز هاتف + Honor 50 Pro الأغلى والأعلى سعرا فى المجموعة من هونر، بوجود كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، والثانية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.2 ، والثالثة بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.4 ، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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كما يأتي هاتف + Honor 50 Pro بشاشة منحنية قياس 6.79 بوصة، من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز في الثانية، وبدقة + 1440 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع دعم تقنية + HDR10 ، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.وسيعمل هاتف + Honor 50 Pro من هونر على معالج Snapdragon 775G وهو المعالج الأول من نوعه الذى يصدر مع أى هاتف ذكى، وهو نسخة مخففة من Snapdragon 888.وسيحتوى هاتف + Honor 50 Pro على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، مما يعمل على شحن بطارية الهاتف بشكل كامل فى وقت سريع للغاية.