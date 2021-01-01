تشبه iPhone 12.. تسريبات مصورة تكشف تصميم هواتف OPPO Reno 6 من أوبو



هواتف OPPO Reno 6 هواتف OPPO Reno 6



كشفت تسريبات مصورة تصميم هواتف OPPO Reno 6 من شركة أوبو الصينية، والمقرر إطلاقها يوم 27 مايو المقبل، حيث ستشبه فى تصميمها هواتف iPhone 12 من شركة آبل الأمريكية في أواخر العام الماضي.



وبحسب موقع Android Central فإن سمك هواتف OPPO Reno 6 من أوبو ستكون شبيهة لحد كبير لسمك هواتف iPhone 12 من آبل بالإضافة إلى بروز الكاميرات الخلفية للهواتف، كما ستكون الهواتف شبيهة أيضا لهواتف OnePlus 9 التي اقتبست هى الأخرى تصميم هواتف الآيفون.



وستأتى هواتف Reno6 Pro من أوبوبشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة FHD +، وبدقة x1080 2400 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز في الثانية، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

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وستقدم هواتف Reno6 Pro من أوبوكاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستأتى بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 32 ميجابيكسل، مع مستشعرى للعمق والتكبير، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED .وستعمل هواتف Reno6 Pro من أوبو بمعالج من نوع Dimensity 1200 من شركة ميدياتك، بينما سيعمل هاتف + Reno6 Pro بمعالج من نوع napdragon 870 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية مع مساحات تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى نظام التشغيل أندرويد 11 .