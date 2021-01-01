زيادة 451 % .. ريلمي تحقق أرقاما قياسية في مبيعات الهواتف الذكية



شركة ريلمي الصينية شركة ريلمي الصينية

حققت شركة ريلمي الصينية أرقاما قياسية في مبيعات الهواتف الذكية، في الصين التي تعتبر أكبر سوق في العالم لمبيعات الهواتف، حيث استطاعت الشركة تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها تقدر ب 451 % على أساس سنوى.



وحسب موقع Gizmochina فإن سوق الهواتف الذكية فى الصين يخضع لتغييرات كبيرة من أن تم حظر هواوي من قبل الولايات المتحدة بعد وضعها على القائمة السوداء للتعاون التجاري، مما أدى إلى نمو كبير في عدد من الشركات الأخرى مثل شاومي وريلمي وفيفو وغيرها من الشركات الأخرى.



وفقًا ل Counterpoint Research ، فقد حقق سوق الهواتف الذكية في الصين تموا بنسبة 5٪ في الربع الأول من عام 2021، واستطاعت شركة ريلمي أن تكون العلامة التجارية الأسرع نموًا في الربع الأول من عام 2021.

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وزادت مبيعات شركة ريلمي بنسبة هائلة بلغت 451٪ مقارنة بالعام الماضي و 82٪ على أساس ربع سنوي،وحسب عدد من الخبراء فإن نجاح ريلمي يكمن في إستراتيجيتها التسويقية الفعالة.وتستهدف شركة ريلمي منتجات العلامة التجارية عملاء Gen Z من الشباب والمراهقين المهتمين بالميزانية القليلة ، والذين يفضلون ميزات وسائل التواصل الاجتماعي والتصوير الفوتوغرافي والألعاب.وساعدت استراتيجية شركة ريلمي على الفهم الأفضل لعملائها على أن تصبح العلامة التجارية الأسرع حيث وصلت إلى 50 مليون شحنة العام الماضي.