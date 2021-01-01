حققت شركة ريلمي الصينية أرقاما قياسية في مبيعات الهواتف الذكية، في الصين التي تعتبر أكبر سوق في العالم لمبيعات الهواتف، حيث استطاعت الشركة تحقيق زيادة كبيرة فى مبيعاتها تقدر ب 451 % على أساس سنوى.
وحسب موقع Gizmochina فإن سوق الهواتف الذكية فى الصين يخضع لتغييرات كبيرة من أن تم حظر هواوي من قبل الولايات المتحدة بعد وضعها على القائمة السوداء للتعاون التجاري، مما أدى إلى نمو كبير في عدد من الشركات الأخرى مثل شاومي وريلمي وفيفو وغيرها من الشركات الأخرى.
وفقًا ل Counterpoint Research ، فقد حقق سوق الهواتف الذكية في الصين تموا بنسبة 5٪ في الربع الأول من عام 2021، واستطاعت شركة ريلمي أن تكون العلامة التجارية الأسرع نموًا في الربع الأول من عام 2021.
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التعليقات على زيادة 451 % .. ريلمي تحقق أرقاما قياسية في مبيعات الهواتف الذكية
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