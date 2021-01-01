نقل الدردشة من رقم هاتف لآخر.. واتسآب يوفر قريبا ميزة خارقة طال انتظارها



واتسآب واتسآب



يعمل تطبيق الدردشة الأشهر فى العالم WhatsApp واتسآب على تفعيل واحدة من أهم الميزات التى طال انتظارها والمطلوبة بشكل كبير من المستخدمين، والتى من المفترض أن تساهم فى تحسين تجربة المستخدمين بشكل كبير خلال الفترة القادمة.



وبحسب موقع Android Authority فإن واتسآب سيوفر قريبا ميزة نقل الدردشة من رقم هاتف إلى رقم هاتف مختلف، حيث سيتم إلغاء ربط محفوظات دردشة واتسآب برقم هاتفك، بالإضافة إلى إجراء عدد من التحسينات الأخرى لتسهيل نقل الصور والفيديوهات.





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وتعتبر ميزة نقل الدردشة من رقم هاتف إلى آخر أمر طالما انتظره المستخدمون من واتسآب حيث لم يكن بإمكان المستخدمين فى السابق عند شراء خطوط جديدة نقل رسائلهم القديمة إلى الحساب الجديد الذى يحتوى على إلى رقم هاتف مختلف.وفي الوقت الحالي ، إذا كنت ترغب في استعادة نسخة احتياطية من محادثاتك الخاصة على واتسآب ، فيجب أن يكون لهاتفك نفس الرقم ونظام التشغيل الخاص بجهازك الأقدم.ومن الميزات الأخرى التى أعلن عنها واتسآب أنه يقوم باختبار ترحيل الدردشة من نظام Android إلى iOS بالفعل ، قد يتطلع واتسآب إلى تمكين المستخدمين من نقل رسائلهم إلى رقم هاتف جديد، عبر نظامين مختلفين وهو نقل الدردشة من هواتف أندرويد إلى هواتف آيفون والعكس.وتهدف ميزة الترحيل المستقبلية من واتسآب للمستخدمين بنقل محفوظات الدردشة الخاصة بهم بين هواتف أندرويد وآيفون، من أجل الاستغناء عن تطبيقات الجهات الخارجية التي تنتهك شروط الخدمة الخاصة بـ "واتساب"، والتي تزعم مساعدتهم على نقل دردشات تطبيق التراسل بين النظامين.