تسريبات تكشف سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 10 Ultra الخارق



هاتف Redmi Note 10 Ultra هاتف Redmi Note 10 Ultra

كشفت تسريبات سعر وعدد من مواصفات هاتف Redmi Note 10 Ultra من ريدمى العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى الصينية، حيث من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف خلال الأيام المقبلة.







وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Redmi Note 10 Ultra من شاومى سيصدر بسعر يبدأ من 280 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 4500 جنيه مصرى، وذلك لنسخة 128/6 جيجا بايت وهى أصغر نسخة.

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وسيأتى هاتف Redmi Note 10 Ultra، بشاشة من نوع AMOLED، وبمعدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، بقياس 6.53 بوصة، تحتوي على نوتش على شكل ثقب أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابيكسل.وسيقدم هاتف Redmi Note 10 Ultra من شاومى بإعدادات كاميرا قوية، بمستشعر ISOCELL HM2، من سامسونج بدقة 108 ميجابيكسل، مع مستشعر بدقة 13 ميجابيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 5 ميجابيكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب مستشعر بدقة 2 ميجابيكسل لعمق التصوير.ويتم تشغيل هاتف Redmi Note 10 Ultra من شاومى ، بواسطة معالج كوالكوم من نوع Dimensity 1100 من شركة ميديا تيك ، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 6 و 8 جيجابايت من نوع LPDDR4X، وبذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256جيجابايت، ويعمل بأحدث أنظمة التشغيل من جوجل أندرويد 11، مع واجهة المستخدم MIUI 12.ويحتوي هاتف هاتف Redmi Note 10 Ultra ، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريقة بقدرة 33 وات، عبر منفذ USB-C، ويمتاز ماسح بصمات الأصابع المثبت على جانب الجهاز، بمكبرات صوت، ومنفذ للأشعة تحت الحمراء، ومقبس صوت بقياس 3.5 ملميتر.