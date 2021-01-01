Honor Play5.. هونر تطلق أحدث هواتفها بمواصفات قوية وسعر منافس



Honor Play5 Honor Play5

أعلنت شركة هونر Honor، عن أحدث هواتفها من الفئة المتوسطة في الصين، والمسمي Honor Play5، والذي يشمل مجموعة من الإمكانيات القوية وبمقابل سعر معقول.







مواصفات هاتف هونر هاتف Honor Play5

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ووفقا لموقع gsmarena التقني، فإن هونر الصينية، زودت هاتف Honor Play5، بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، تتميز بقياس 6.53 بوصة، وبجودة عرض FHD+، تبلغ 1080 x 2400 بكسل، وتحتوي نوتش على شكل "قطرة ماء" أعلى منتصفها، مخصص لكاميرا التصوير السيلفي والتي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل.وتشمل باقي مواصفات هاتف هونر Play5، أربع كاميرات خلفية في إعداد مربع الشكل، تتميز بكاميرا رئيسية تبلغ دقتها 64 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل، و يستخدمان لتصوير لقطات الماكرو وبيانات العمق.ويحتوي هاتف الفئة المتوسطة الجديد من هونر Play5، على بطارية تبلغ سعتها 3800 مللي أمبير في الساعة، مزودة بشاحن كـ هواتف هواوي الرائدة تبلغ سرعته 66 وات، و سيساعدك الشاحن السريع على شحن البطارية من 0 إلى 100٪ في غصون 35 دقيقة فقط، ووفقا لما ذكرته الشركة.ويمتاز هاتف هونر Honor Play5، بمعالج من نوع Dimensity 800U، مزود بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية كبيرة تبلغ سعتها 128 أو 256 جيجابايت.ومن ناحية البرامج، جاء هاتف Honor Play5، مدعوما بواجهة المستخدم Magic UI 4.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، ولكن الهاتف لا يدعم خدمات جوجل.سعر هاتف هونر Honor Play5ويأتي هاتف هونر Honor Play5، يـ ألوان متدرجة إلى جانب اللونين الأسود والبنفسجي، ويتوفر الإصدار الرئيسي بسعة 8 + 128 جيجابايت مقابل سعر 326 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و100 جنيه مصري)، وبينما الإصدار الأعلى بسعة 8 + 256 جيجابايت فهو متاح بسعر 358 دولار (أي ما يعادل 5 آلاف و600 جنيه مصري)، وذلك على أن تبدأ المبيعات الرسمية للهاتف في الصين اعتبارا من 26 مايو الجاري.