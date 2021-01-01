سامسونج تستعرض أحدث تقنيات الشاشات القابلة للطي



الشاشات القابلة للطي الشاشات القابلة للطي

كشفت شركة سامسونج الكورية عن عدد من تقنيات الشاشة لأجهزتها القادمة، والتى من المقرر أن تعلن عنها رسميا فى مؤتمرها فى شهر أغسطس القادم، حيث تعرض تقنيات الشاشة مفاهيم جديدة كليا والمسماه ب S-foldable .







وبحسب موقع The Verge فإن تقنيات سامسونج الجديدة للشاشة ستجمع بين شاشات قابلة للطى والانزلاق معا، وشاشات متعددة للطى قياس 17 بوصة.



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وتأتى تقنيات أخرى ثنائية التصميم كالتى ستأتى مع هاتف Galaxy Z Fold 2 القابل للطى، حيث ستقدم إحدى الشاشات 7.2 بوصة، مع شاشات أخرى متحركة منزلقة تشبه التقنيةالتى تم استخدامها مع هواتف LG التى قدمتها مؤخرا قبل الانسحاب من صناعة الهواتف الذكية.وتعرض سامسونج أيضًا مفهومين للوحات أكبر ، بما في ذلك شاشة OLED قابلة للطي مقاس 17 بوصة بحجم أجهزة اللاب توب عند طيها ويمكن أن تعمل كشاشة عند فتحها، بالإضافة إلى شاشة لاب توب تقليلدية لكنها تتضمن تقنية الكاميرا تحت الشاشة.و تعمل سامسونج على إطلاق جهاز تابلت قابل للطي، بحيث يكون أول تابلت قابل للطى فى تاريخها، وأيضا الأول من نوعه فى الأسواق، حيث سيحمل الجهاز اسم Galaxy Z Fold Tab حيث سيحتوى على شاشة ثلاثية، بالإضافة إلى زجاج فائق النحافة من نوع UTG أكثر ثباتًا من الطرز الحالية ، كما سيكون متوافقًا مع قلم S Pen الذكى .