كشفت شركة آسوس رسميا عن هاتف ZenFone 8 Flip الذي حصل على كاميرا دوارة ذات قدرات تصوير مميزة.
ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+8) ميغابيكسل، مثبتة على محور متحرك يمكن تدويره بزاوية 180 درجة لتتحول هذه الكاميرا لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.
كما حصل الجهاز على هيكل أنيق محمي من الرطوبة والغبار، مغطى بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، أبعاده (165/77.3/9.6) ملم، ووزنه 230غ.
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التعليقات على شاهد.. آسوس تعلن رسميا عن ZenFone ذي الكاميرا الدوّارة لعشاق السيلفي!
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