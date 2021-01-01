شاهد.. هاتف هواوي المرتقب سيأتي بتصميم فريد وقدرات تصوير فائقة

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صورة الخبر: هاتف هواوي المرتقب
هاتف هواوي المرتقب

انتشرت مؤخرا تسريبات جديدة تكشف جوانب من تصميم ومواصفات هاتف P50 Pro المنتظر من هواوي.

وبالنظر للصور التي سربت لتصميم الهاتف نلاحظ أن واجهته الخلفية ستضم إطارين دائريي الشكل، في الإطار العلوي ستثبتث 3 عدسات للكاميرا الأساسية، وفي الإطار السفلي ستوضع عدسة خاصة بالتصوير العريض مع مصباح إضاءة ومستشعر ضوئي، ويتوقع أن تكون العدسة الرئيسية للكاميرا بدقة 108 ميغابيكسل، ومجهزة بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة.

أما هيكل هذا الهاتف فمن المفترض أن يصنع من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش ويحاط بإطار معدني، وستبلغ أبعاد الهيكل على الأغلب (159/73/8.6) ملم، كما سيكون الهيكل محميا من الماء والغبار وفق معايير IP68.

ومن المفترض أن يحصل الجهاز على شاشة OLED بمقاس 6.6 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتزا، وعلى معالج Кirin 9000، ونظام تشغيل HаrmonyOS 2.0، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 66 واطا.

المصدر: 3dnews

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