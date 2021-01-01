تسريبات جديدة تكشف إمكانات خارقة لهاتف Poco M3 Pro 5G من شاومى



هاتف Poco M3 Pro 5G هاتف Poco M3 Pro 5G

كشفت تسريبات مواصفات جديدة لهاتف M3 Pro 5G والتى ستطلقه شركة Poco العلامة التجارية الفرعية لشركة شاومى الصينية، بعد أيام قليلة فى 19 مايو الجاري مع عدد من الإمكانات المتميزة مع السعر المناسب.







وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Poco M3 Pro 5G من شاومى سيأتى بشاشة قياس 6.5 بوصة من نوع DotDisplay بدقة FullHD + ومعدل تحديث للشاشة 90 هرتز فى الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ونوتش فى أعلى الشاشة للكاميرا السيلفى.

قد يعجبك أيضا...

وسيقدم هاتف Poco M3 Pro 5G من شاومى بكاميرا ثلاثية خلفية الأساسية بدقة 48 ميجا بيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق حوالى 5 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفى بدقة 8 ميجابكسل.وسيحتوى هاتف Poco M3 Pro 5G من شاومى على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط، مع نظام التشغيل أندويد 11 ، بالإضافة إلى أن الهاتف سيصدر ب 3 ألوان.وسيعمل هاتف Poco M3 Pro 5G من شاومى بمعالج من نوع Dimensity 700 SoC للفئة المتوسطة، يدعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات، مع ذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت.