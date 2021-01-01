لهذا السبب .. تحذير للملايين من مستخدمى هواتف آيفون

كشف باحث فى مجال الأمن الإلكترونى عن ثغرة خطيرة فى عدد من تطبيقات App Store والتى تهدد ملايين المستخدمين من هواتف آيفون وأجهزة آيباد ، حيث تقوم هذه التطبيقات بالاحتيال على المستخدمين عن تحميلها على أجهزتهم.
وبحسب مجلة فوربس الأمريكية فإن المطور والباحث الأمنى Kosta Eleftheriou قد عن عدد من تطبيقات الألعاب وكذلك تطبيقات مخصصة للأطفال فى متجر App Store تقوم بسرقة أموال المستخدمين عند تحميلها على هواتف آيفون وتخترق الحسبات البنكية للمستخدمين.
وقال Kosta Eleftheriou إن هناك عدد كبير للغاية من هذه التطبيقات التى تقوم على الاحتيال والتى تهدد الملايين من مستخدمى آيفون ولم تكتشفها شركة آبل حتى الآن .
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