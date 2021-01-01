للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro



هاتف Oppo Reno6 Pro هاتف Oppo Reno6 Pro



كشفت تسريبات لأول مرة مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro الأعلى سعرا والأفضل إمكانات فى سلسلة هواتف Oppo Reno6 التى ستطلقها شركة أوبو الصينية خلال أيام قليلة.



وبحسب موقع GSMArena فإنه قد تم تسريب هاتف +Oppo Reno6 Pro على قائمة وكالة TENAA للهواتف الذكية، حيث سيحتوى الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة منها مستشعر من نوع IMX766 من تصنيع شركة سونى اليابانية والذى يساهم فى دقة الكاميرا الخلفية للهاتف.



وسيأتى هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة FHD +، وبدقة x1080 2400 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 188 جراما ، وسمك 7.99 مم .

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وسيقدم هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو كاميرا خلفية رباعية، الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابيكسل ، وعدسة تليفوتوجرافية بدقة 13 ميجابيكسل مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل ، وكاميرا سيلفى بدقة 32 ميجابيكسل، إلى جانب فلاش LED .وسيعمل هاتف +Oppo Reno6 Pro بمعالج من نوع napdragon 870 SoC من شركة كوالكوم الأمريكية مع مساحات تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى 6 و 8 جيجا بايت رام، بالإضافة إلى نظام التشغيل أندرويد 11 .وستحتوى هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو على بطارية سعة 4500 أو 5000 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 واط مع شاحن SuperVOOC ، مما يجعل الهاف قادرا على شحن البطارية بالكامل فى غضون دقائق قليلة.