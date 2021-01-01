كشفت تسريبات لأول مرة مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro الأعلى سعرا والأفضل إمكانات فى سلسلة هواتف Oppo Reno6 التى ستطلقها شركة أوبو الصينية خلال أيام قليلة.
وبحسب موقع GSMArena فإنه قد تم تسريب هاتف +Oppo Reno6 Pro على قائمة وكالة TENAA للهواتف الذكية، حيث سيحتوى الهاتف على عدد من المواصفات الكبيرة منها مستشعر من نوع IMX766 من تصنيع شركة سونى اليابانية والذى يساهم فى دقة الكاميرا الخلفية للهاتف.
وسيأتى هاتف +Oppo Reno6 Pro من أوبو بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.55 بوصة، بجودة FHD +، وبدقة x1080 2400 بيكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا في الثانية، مع نوتش فى أعلى يسار الشاشة للكاميرا السيلفي، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ووزن 188 جراما ، وسمك 7.99 مم .
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التعليقات على للمرة الأولى .. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Oppo Reno6 Pro
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