

Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات

كشفت شركة black view الصينية عن أحدث حاسب لوحي (تابلت) لها، و الذي حمل إسم Tab 9، حيث يعمل بنظام أندرويد المملوك لجوجل.



و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يعمل Tab 9 بنظام تشغيل أندرويد المملوك لجوجل، كما يدعم الاتصال بتقنية LTE، و يعمل ببطاقتي SIM، مع امكانية اضافة لوحة مفاتيح.



جاء تصميم Tab 9 بجسم معدني سُمكه 8.9 ملم، مع شاشة قياس 10.1 بوصة بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل.

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يمتلك Tab 9 معالجاً من نوع Unisoc ثماني النوى، و ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية اضافة بطاقة ذاكرة خارجية.يحتوي Tab 9 على بطارية سعة 7480 مللي أمبير ساعة، تعمل لمدة 6 ساعات متواصلة مع نظام أندرويد 10.و لمحبي التصوير جاء Tab 9 بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.