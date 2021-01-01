Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات

صورة الخبر: Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات
Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات

كشفت شركة black view الصينية عن أحدث حاسب لوحي (تابلت) لها، و الذي حمل إسم Tab 9، حيث يعمل بنظام أندرويد المملوك لجوجل.

و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يعمل Tab 9 بنظام تشغيل أندرويد المملوك لجوجل، كما يدعم الاتصال بتقنية LTE، و يعمل ببطاقتي SIM، مع امكانية اضافة لوحة مفاتيح.

جاء تصميم Tab 9 بجسم معدني سُمكه 8.9 ملم، مع شاشة قياس 10.1 بوصة بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل.

يمتلك Tab 9 معالجاً من نوع Unisoc ثماني النوى، و ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية اضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يحتوي Tab 9 على بطارية سعة 7480 مللي أمبير ساعة، تعمل لمدة 6 ساعات متواصلة مع نظام أندرويد 10.

و لمحبي التصوير جاء Tab 9 بكاميرا رئيسية بدقة 13 ميجابيكسل وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
77030

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager