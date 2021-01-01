كشفت شركة black view الصينية عن أحدث حاسب لوحي (تابلت) لها، و الذي حمل إسم Tab 9، حيث يعمل بنظام أندرويد المملوك لجوجل.
و بحسب موقع جي إس إم آرينا التقني، يعمل Tab 9 بنظام تشغيل أندرويد المملوك لجوجل، كما يدعم الاتصال بتقنية LTE، و يعمل ببطاقتي SIM، مع امكانية اضافة لوحة مفاتيح.
جاء تصميم Tab 9 بجسم معدني سُمكه 8.9 ملم، مع شاشة قياس 10.1 بوصة بدقة الوضوح 1920 x 1200 بيكسل.
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التعليقات على Black view الصينية تطلق (تابلت) Tab 9 .. تعرف على المواصفات
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