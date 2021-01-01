صور مسربة تكشف تصميما فريدا لهاتف شاومي M3 Pro 5G

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كشفت تسريبات جديدة عن هاتف مميز من شاومي سينضم لهواتف 5G المتطورة، والذي تستعد لإطلاقه تحت العلامة التجارية التابعة لها، بوكو Poco، للإعلان عنه قريبا، في 19 من شهر مايو الجاري.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم شركة بوكو، إطلاق إصدار جديد من سلسلة بوكو إم3، والذي سينطلق إلى الأسواق تحت اسم Poco M3 Pro، بتصميم مميز ودعم لشبكات اتصال الجيل الخامس 5G.



وسربت بعض الصور لإصدار شاومي القادم، حيث يتطابق هاتف Poco M3 Pro 5G، مع سابقه M3 من حيث بعض مواصفات ولكنه تخلى عن التصميم المتميز لهذا النموذج ليأتي بتصميم عصري ومختلف كليا.

وتبعا للمعلومات المسربة، سيعمل هاتف Poco M3 Pro، بواسطة إحدى معالجات مجموعة Dimensity، وهي عائلة شرائح متميزة من إنتاج شركة ميدياتك، تتميز بدعما متكاملا لمودم 5G مدمج للهواتف الذكية المتطورة.وبالإضافة إلى ذلك، سيحتوي هاتف Poco M3 Pro على شاشة ذات معدل تحديث مرتفع، ستحتوي الشاشة على فتحة ثقب مركزية أعلى منتصفها مخصصة للكاميرا الأمامية، وتوضح الصور التي شاركها المسرب التقني Ishan Agarwal، أن الهاتف سيأتي بثلاثة ألوان هي: الأسود والأزرق بما في ذلك اللوان الأصفر المميز لعلامة بوكو.وبالنسبة الجزء الخلفي، اعتمدت بوكو تصميمًا مختلفًا عن الإصدار السابق، حيث إزالت الشريط الأسوود الممتد أفقيا حول إعدادات كاميرا هاتف M3، ليتحول في الهاتف الجديد لشريط عموديا حول الكاميرا، مكتوب عليه شعار العلامة التجارية.وسيحتوي هاتف POCO M3 Pro 5G، على ثلاث كاميرات خلفية بما فيهم كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع فلاش LED، وتظهر الصور المسربة لقارئ بصمات الأصبع مثبت على الجانب.موعد إطلاق هاتف شاومي POCO M3 Pro 5Gوأكدت شركة شاومي أنه من المقرر إطلاق هاتف POCO M3 Pro، في حدث عالمي في 19 مايو الجاري، وسيتم بث حدث الإطلاق على الهواء مباشرة على الحسابات الرسمية للشركة على فيسبوك وتويتر ويوتيوب.



