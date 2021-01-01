

ريلمي تعلن رسميا عن هاتفها الذكي Realme C20A.. تعرف على مواصفاته وسعره ريلمي تعلن رسميا عن هاتفها الذكي Realme C20A.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة ريلمي Relame رسميا عن هاتفها الذكي الجديد Realme C20A، والذي ينتمي لفئة الهواتف منخفضة المواصفات والسعر، حيث يبلغ سعره 90 يورو تقريبا (1,700 جنيها مصريا تقريبا).



مواصفات هاتف ريلمي Realme C20A



الشبكات: GSM / HSPA / LTE.

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موعد الإطلاق: 11 مايو 2021.التصميم: واجهة من الزجاج، وإطار وظهر من البلاستيك، مع طلاء مقاوم لرذاذ الماء.الشاشة: من نوع IPS LCD بقياس 6,5 بوصة، بدقة 720×1600 بيكسل، وسطوع 400 شمعة، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 80,8%، ونسبة أبعاد 20:9.نظام التشغيل: واجهة المستخدم Relame UI القائمة على أندرويد 10.المعالج: ميدياتك MediaTek Helio G35 بتقنية 12 نانومتر.معالج الرسوميات: PowerVR GE8320.الذاكرة العشوائية (رام): 2 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 32 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية microSDXC.الكاميرا الأمامية: بدقة 5 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (عريضة)، مع دعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: بدقة 8 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.0 (عريضة)، مع ميزة التركيز التلقائي AF، وفلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.المستشعرات: مستشعر التسارع والتقارب والبوصلة.البطارية: بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن العكسي.الألوان: الرمادي والأزرق.