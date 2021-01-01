بعد أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف Tecno Camon 17 قامت الآن شركة تكنو بالإعلان رسميا عن الهاتفين Tecno Camon 17P وCamon 17 Pro من نفس السلسلة مع مواصفات أفضل وسعر أغلى قليلا لذلك دعونا نتعرف الآن على مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 17P وCamon 17 Pro.
مواصفات Camon 17P
هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+، والشاشة تحتوي كذلك على كاميرا أمامية موجودة في ثقب صغير في المنتصف وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل بجانب فلاش LED مزدوج بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Camon 17P يضم 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل والكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجا بكسل ولم يتم الكشف عن تفاصيل الكاميرا الرابعة بجانب فلاش LED رباعي مع العلم أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.الهاتف Tecno Camon 17P
يتم تشغيل Tecno Camon 17P بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 7.6.
يتميز هذا الهاتف ببطارية سعتها 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.
سعر الهاتف Tecno Camon 17P
سعر الهاتف Tecno Camon 17P يبلغ حوالي 255 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.
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