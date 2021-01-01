

مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 17P وCamon 17 Pro مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 17P وCamon 17 Pro

بعد أيام قليلة من الإعلان عن الهاتف Tecno Camon 17 قامت الآن شركة تكنو بالإعلان رسميا عن الهاتفين Tecno Camon 17P وCamon 17 Pro من نفس السلسلة مع مواصفات أفضل وسعر أغلى قليلا لذلك دعونا نتعرف الآن على مواصفات وأسعار الهاتفين Tecno Camon 17P وCamon 17 Pro.



مواصفات Camon 17P

هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 2460×1080 بكسل وبجودة FHD+، والشاشة تحتوي كذلك على كاميرا أمامية موجودة في ثقب صغير في المنتصف وتأتي بدقة 16 ميجا بكسل بجانب فلاش LED مزدوج بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Camon 17P يضم 4 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل والكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجا بكسل ولم يتم الكشف عن تفاصيل الكاميرا الرابعة بجانب فلاش LED رباعي مع العلم أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.الهاتف Tecno Camon 17P

يتم تشغيل Tecno Camon 17P بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 وذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 7.6.

يتميز هذا الهاتف ببطارية سعتها 5000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 18 واط ويتميز أيضا بمستشعر لبصمات الأصابع مدمج في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.



سعر الهاتف Tecno Camon 17P

سعر الهاتف Tecno Camon 17P يبلغ حوالي 255 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.

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مواصفات Camon 17 Proأما بالنسبة للهاتف الأعلى في سلسلة Camon 17 Series فيأتي مع شاشة IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز ويأتي كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G95 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ومعالج رسوميات Mali-G76 MC4 ونظام Android 11 مع واجهة مستخدم HIOS 7.6 بالإضافة إلى أنه يتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام.يحتوي الهاتف Tecno Camon 17 Pro على 4 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل للكاميراتين الماكرو والمسؤولة عن استشعار معلومات العمق والهاتف يضم فلاش LED رباعيا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 48 ميجا بكسل بجانب فلاش LED مزدوج والكاميرا الأمامية تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.بطارية الهاتف Camon 17 Pro تأتي بسعة 5000 ملي أمبير ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C بسرعة 25 واط، بالإضافة إلى أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبرات صوت مزدوجة والراديو FM.سعر الهاتف Tecno Camon 17 Proالهاتف Tecno Camon 17 Pro سيتوفر للشراء بشكل رسمي في وقت لاحق من شهر مايو بسعر يبلغ حوالي 340 دولارا أمريكيا.