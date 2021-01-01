مواصفات وأسعار الهاتف Ulefone Armor 8 Pro

الآن وبصمت قامت شركة Ulefone بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Ulefone Armor 8 Pro مع مواصفات ممتازة للغاية مقارنة بالسعر الرخيص حيث يضم معالج Helio P60 من ميديا تيك وما يصل إلى 8 جيجا رام وأحدث نظام تشغيل من جوجل و3 كاميرات في الخلف وبطارية كبيرة كما أنه يتميز بالعديد من الخصائص التي تتمثل في مقاومة الغبار والماء ومقاومة السقوط للخرسانة وغيرها من الخصائص والمواصفات المتميزة التي سنتعرف عليها في هذا المقال الجديد والذي يتضمن سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Armor 8 Pro.
المواصفات الرئيسية للهاتف
تم تصميم الهاتف Armor 8 Pro حول شاشة IPS LCD من الزجاج المقاوم للخدش بحجم 6.1 بوصة وبدقة 1560×720 بكسل، ويحتوي على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بالإضافة إلى 3 كاميرات في الخلف بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، مع العلم أن الهاتف يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.
الهاتف Ulefone Armor 8 Pro يعمل بالمعالج Mediatek Helio P60 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر بجانب معالج رسوميات Mali-G72 MP3 ونظام تشغيل Android 11 كما أنه سيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجا رام مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت والإصدار الثاني يضم 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة الشريحة الثانية.
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