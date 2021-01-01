مواصفات وأسعار هاتف Lava Z2 Max

الآن وبدون سابق إنذار قامت شركة لافا بإزاحة الستار رسميا عن أحدث هواتفها الذكية من سلسلة Lava Z Series تحت مسمى Lava Z2 Max بهدف دعم التعليم عبر الإنترنت أثناء الجائحة المستمرة حيث يأتي مع شاشة كبيرة للغاية بحجم 7 بوصات وبطارية ضخمة يمكنها تشغيل مقاطع فيديو YouTube لمدة 9 ساعات في السطوع والحجم الكاملين بالإضافة إلى كاميراتين في الخلف وسعر رخيص جدا لا يتخطى 105 دولارات، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Lava Z2 Max.
مواصفات لافا Z2 ماكس
تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD حجمها 7.0 بوصة بدقة 1640×720 بكسل وبجودة HD+ وتوجد عليها طبقة حماية من فئة Corning Gorilla Glass 3 بالإضافة إلى أنه تحتوي على ثقب بشكل النوتش في الأعلى من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والهاتف Lava Z2 Max يضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق كما أنه يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.
يأتي الهاتف Lava Z2 Max مع معالج رباعي النواة من Helio بسرعة 1.8 جيجا هرتز بجانب ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 10 Go edition، وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 6000 ملي أمبير ليكون بذلك أرخص هاتف يضم بطارية بهذا الجحم.
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