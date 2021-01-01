أعلنت شركة Lenovo لينوفو الموعد الرسمى لإطلاق أحدث أجهزة التابلت الخاصة بها، وهو Lenovo Yoga Pad Pro يوم 24 مايو القادم، حيث سيدعم التابلت عد من التقنيات التى تأتى لأول مرة فى الشاشة.
وحسب موقع Gizmochina فإن تابلت Lenovo Yoga Pad Pro من لينوفو سيأتى بشاشة قياس 13 بوصة، ومعدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، مع تقنية Dolby Vision التى تدعم الشاشة ب 4096 مستوى من الضغط مما يجعلها مثالية للرسم والتدوين.
وسيعمل تابلت Lenovo Yoga Pad Pro من لينوفو بمعالج من نوع Snapdragon 870 للفئة المتوسطة من شركة كوالكوم الأمريكية، مع مساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجا بايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 6 جيجا بايت رام.
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التعليقات على لينوفو تعلن الموعد الرسمى لإطلاق تابلت Lenovo Yoga Pad Pro.. مواصفات
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