هونر تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Honor Play 5 .. مواصفات

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هونر تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Honor Play 5 .. مواصفات

أعلنت شركة هونر الصينية الموعد الرسمى لإطلاق سلسلة هواتفها Honor Play 5 الرائدة فى 18 مايو المقبل، حيث تأتى الهواتف مع عدد من الإمكانات المتميزة إضافة إلى السعر المناسب.

وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Honor Play 5 من هونر ستأتى بشاشة من نوع OLED ، وبقياس 6.53 بوصة، بجودة Full HD + ، مع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، ووزن 179 جراما، وهيكل فائق النحافة - 7.46 مم.

وستقدم هواتف Honor Play 5 من هونر كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش LED.

وستعمل هواتف Honor Play 5 من هونر بواسطة معالج من إنتاج شركة ميدياتك من نوع Dimensity 800U ، بدقة تصنيع 12 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية micro SD.

وستحوى هواتف Honor Play 5 من هونرعلى بطارية كبيرة بقوة 3800 مللي أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط، يتم شحنها عن طريق منفذ Type-C، مع معايير Huawei SuperCharge من شركة هواوى الصينية.

المصدر: صدى البلد

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