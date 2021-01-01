هونر تحدد الموعد الرسمي لإطلاق هواتفها الرائدة Honor Play 5 .. مواصفات

أعلنت شركة هونر الصينية الموعد الرسمى لإطلاق سلسلة هواتفها Honor Play 5 الرائدة فى 18 مايو المقبل، حيث تأتى الهواتف مع عدد من الإمكانات المتميزة إضافة إلى السعر المناسب.
وبحسب موقع GSMArena فإن سلسلة هواتف Honor Play 5 من هونر ستأتى بشاشة من نوع OLED ، وبقياس 6.53 بوصة، بجودة Full HD + ، مع نوتش على شكل قطرة ماء فى أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية والتي تأتي بدقة 8 ميجابيكسل، ووزن 179 جراما، وهيكل فائق النحافة - 7.46 مم.
وستقدم هواتف Honor Play 5 من هونر كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر بزاويا واسعة بدقة 8 ميجابيكسل، مع مستشعرين لتصوير العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش LED.
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