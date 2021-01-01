

شاهد .. أول صور لهواتف Honor 50 تكشف مواصفاتها الخارقة شاهد .. أول صور لهواتف Honor 50 تكشف مواصفاتها الخارقة

كشفت تسريبات أول صور لهواتف Honor 50 الرائدة من شركة هونر الصينية، حيث تظهر الصور تصميم ثلاثي للكاميرا الخلفية على شكل حلقتين دائريتين، مع شكل مستطيل، حيث تضم الحلقة الأولى كاميرا رئيسية، أما الحلقة الثانية فتضم كاميرات بمستشعرات للاتساع والعمق.



وبحسب موقع GSMArena فإن هواتف Honor 50 بشاشة منحنية قياس 6.79 بوصة، من نوع AMOLED ، وبمعدل تحديث للشاشة 120 هرتز في الثانية ، وبدقة + 1440 بكسل، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع دعم تقنية + HDR10 ، بالإضافة إلى معدل IP68 لمقاومة المياه والغبار.



وستقدم هواتف Honor 50 من هونر، كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 1.8 ، والثانية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 13 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.2 ، والثالثة بعدسة تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f / 2.4 ، مع كاميرتى سيلفى الأولى ستأتى بدقة 32 ميجا بيكسل، والثانية بدقة 8 ميجا بيكسل.

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وستعمل هواتف Honor 50 من هونر بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 888 ، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 بسعة 8 جيجابايت رام، ومساحة تخزين داخلية تبدأ من 128 جيجابايت ونظام التشغيل أندرويد 11 .وستحتوى هواتف Honor 50 من هونر على بطارية بسعة 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط ، مما يعمل على شحن بطارية الهاتف بشكل كامل فى وقت سريع، كما أنه من المقرر أن تاتى الهواتف بعدد من خدمات جوجل مثل سابقتها.