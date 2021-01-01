

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 Premier سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 Premier

الهاتف Tecno Camon 16 Premier يعتبر هو الهاتف الأقوى في سلسلة Camon 16 Series التي تم الإعلان عنها في العام الماضي من قبل شركة تكنو حيث يأتي مع مواصفات جيدة للغاية تتمثل في شاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ومعالج قوي من ميديا تيك و4 كاميرات في الخلف تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K وكاميراتين في الأمام بالإضافة إلى بطارية كبيرة تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط ومواصفات أخرى جيدة إذا كنت تريد التعرف عليها؟ تابع هذا المقال لأننا سنتحدث عن سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 16 Premier مع مميزاته وعيوبه.



مواصفات تكنو كامون 16 بريمير

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن الهاتف Tecno Camon 16 Premier يوم 4 سبتمبر 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق في نفس اليوم.

الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

أبعاد الهاتف: يتوفر هذا الهاتف بأبعاد الارتفاع 170.6 × العرض 77.2 وبسمك 9.1 ملم، وبوزن ثقيل نوعا ما يبلغ حوالي 210 جرامات.

الشاشة: يأتي الهاتف Camon 16 Premier مع شاشة IPS LCD بحجم 6.85 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2460×1080 بكسل كما أنها تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وتدعم أيضا HDR10+.





المعالج: معالج هذا الهاتف يأتي من فئة Mediatek Helio G90T المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Mali-G76 MC4.

نظام التشغيل: الهاتف Tecno Camon 16 Premier يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم HIOS 6.0 (حصل بالفعل على تحديث Android 11).

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الذاكرة: هذا الهاتف يتوفر مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الهاتف على 4 كاميرات في الخلف، بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.3 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميراتين المسؤولة عن استشعار معلومات العمق والكاميرا المخصصة للفيديو، بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Camon 16 Premier يضم فلاش LED خماسيا ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية HDR.الكاميرا الأمامية: الهاتف تكنو كامون 16 بريمير يضم كاميراتين في الأمام بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع، والهاتف يضم فلاش LED ثنائيا في الأمام ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: الهاتف Tecno Camon 16 Premier يضم كذلك بطارية غير قابلة للإزالة بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط (يتم شحن 70% من سعة البطارية في 30 دقيقة).المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه مع دعم مستشعرات التسارع والدوران والقرب والبوصلة.مميزات الهاتف Tecno Camon 16 Premierالمعالج قوي جدا في هذه الفئة السعرية ويوفر تجربة لعب ممتازة بدون سخونة.أداء الكاميرات الخلفية والأمامية ممتاز للغاية في التصوير حتى تحت الإضاءة المنخفضة، كما أن الكاميرات الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K.دقة الشاشة جيدة وتدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز.يدعم تركيب شريحتي اتصال وكارت ميموري في وقت واحد.يدعم منفذ سماعات الأذن السلكية 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.البطارية تصمد لأطول فترة ممكنة من الاستخدام ويتم شحنها في وقت قليل للغاية بفضل تقنية الشحن السريع.عيوب الهاتفنوع الشاشة ليس جيدا وكنا نطمح أن تأتي من نوع الأموليد.لا يدعم لمبة الإشعارات ولا يوجد بديل لها.لا يدعم خاصية NFC.قد تجد صعوبة في استخدام الهاتف بيد واحدة وذلك بسبب حجم الهاتف الكبير ووزنه الثقيل.سعر الهاتف Tecno Camon 16 Premierسعر الهاتف Tecno Camon 16 Premier يبلغ حوالي 280 دولارا أمريكيا.