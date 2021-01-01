

مواصفات وأسعار هاتف Lenovo K12 Pro مواصفات وأسعار هاتف Lenovo K12 Pro

في شهر ديسمبر من العام الماضي 2020 قامت شركة لينوفو بالإعلان رسميا عن الهاتف Lenovo K12 Pro بسعر رخيص جدا ومواصفات متميزة تتمثل في بطارية كبيرة للغاية تدعم الشحن السريع والشحن العكسي ومعالج متوسط من كوالكوم وما يصل إلى 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية بالإضافة إلى 3 كاميرات في الخلف ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف لينوفو K12 برو.



مواصفات Lenovo K12 Pro

تم تصميم هذا الهاتف حول طلاء مقاوم للماء وشاشة IPS LCD بحجم 6.8 بوصة وبدقة 1640×720 بكسل وبجودة HD+ والشاشة تحتوي كذلك على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، بالإضافة إلى أن الهاتف Lenovo K12 Pro يضم 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وتدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 و60 إطارا في الثانية والكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 والكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق تأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

الهاتف Lenovo K12 Pro





الهاتف Lenovo K12 Pro يأتي كذلك مع معالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 662 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 610 و 64 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية أو 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية مع 4 جيجا رام بالإضافة إلى أن الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع واجهة مستخدم من لينوفو.

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بطارية الهاتف لينوفو K12 برو تأتي بسعة 6000 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 واط وتدعم تقنية الشحن العكسي بقوة 2.5 واط، وعلاوة على ذلك فإن هذا الهاتف يتميز بمستشعر لبصمات الأصابع مثبت على الخلف ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM مع دعمه لخاصية NFC بالإضافة إلى أن الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة الشريحة الثانية.سعر الهاتف Lenovo K12 Proيبدأ سعر الهاتف Lenovo K12 Pro من 153 دولارا أمريكيا للإصدار الأصغر الذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.