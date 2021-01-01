

تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Asus Zenfone 8 Flip تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Asus Zenfone 8 Flip

قبل أيام قليلة من الإعلان عن سلسلة هواتف Asus Zenfone 8 Series وصلنا الآن أحدث تسريب يكشف عن المواصفات الرئيسية التي سيصل بها الهاتف Asus Zenfone 8 Flip يوم 12 مايو حيث سيصل مع معالج رائد يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وكاميرات خلفية ممتازة يمكن تدويرها لتصبح كاميرات أمامية بنفس الدقة ونفس جودة التصوير التي تصل إلى 8K بالإضافة إلى بطارية ضخمة ومواصفات أخرى جيدة للغاية دعونا نتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم أبرز ما جاء في التسريب.



المواصفات الرئيسية للهاتف Asus Zenfone 8 Flip

سيصل الهاتف Zenfone 8 Flip مع شاشة Super AMOLED حجمها 6.67 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، وسيتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 888 5G المصنوع بتكنولوجيا 5 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Adreno 660 ونظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم ZenUI.



هذا الهاتف الجديد يضم 3 كاميرات في الخلف بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية وبدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الخاصة بالتصوير المقرب وبدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا الماكرو والهاتف Asus Zenfone 8 Flip سيحتوي على فلاش LED ثنائي وسيدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطارا في الثانية وسيدعم أيضا خاصية التثبيت الإلكتروني للصور بالدوران، وبخصوص الكاميرا الأمامية فيتم تدوير الكاميرات الخلفية لتصبح أمامية وقت اللزوم وبذلك فإنك ستحصل على نفس دقة التصوير ونفس الفلاش ونفس الخصائص الأخرى.

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بطارية Asus Zenfone 8 Flip تأتي بسعة 5000 ملي أمبير (يمكن شحن 60% من سعة البطارية في ما يصل إلى 34 دقيقة وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 30 واط)، وتتمثل المميزات الأخرى في مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ومكبرات صوت بسماعات Stereo وخاصية NFC.وبخصوص الأسعار التي سيصل بها هذا الهاتف فلم يتم الكشف عن أي شيء بخصوص ذلك ويجب علينا الانتظار حتى يتم الإعلان الرسمي يوم 12 مايو لنتعرف على المواصفات والأسعار الرسمية لهذا الهاتف الرائد.