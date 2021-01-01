

سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 9P سعر ومواصفات الهاتف Ulefone Note 9P

في شهر يوليو من العام الماضي قامت شركة Ulefone بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Ulefone Note 9P مع مواصفات اقتصادية وسعر لا يتخطى 150 دولارا حيث يضم 3 كاميرات في الخلف ومعالجا جيدا في هذه الفئة السعرية وبطارية ممتازة لا تدعم الشحن السريع ولكنها تدعم الشحن العكسي، وبالنسبة لباقي المواصفات دعونا نتعرف عليها في هذا المقال الجديد.



مواصفات الهاتف Ulefone Note 9P

تاريخ التصنيع: أعلنت الشركة عن هذا الهاتف يوم 27 يوليو 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق في نفس اليوم.



الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).

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أبعاد الهاتف: يأتي الهاتف Ulefone Note 9P بأبعاد الارتفاع 166 × العرض 76.7 وبسمك 9.2 ملم، وبوزن خفيف للغاية يبلغ حوالي 188 جراما.الشاشة: تم تصميم هذا الهاتف حول شاشة بشكل النوتش من نوع IPS LCD حجمها 6.52 بوصة بدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+.المعالج: يتم تشغيل Note 9P بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P22 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة PowerVR GE8320.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 10 مع أحدث واجهة مستخدم Ulefone.الذاكرة: يتوفر الهاتف Ulefone Note 9P مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة وصول عشوائية بسعة 4 جيجا رام، مع العلم أن الذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة.الكاميرا الخلفية: في الواجهة الخلفية ستجد 3 كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 16 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 وكاميرا مسؤولة عن استشعار معلومات العمق بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، والهاتف يضم فلاش LED مزدوجا ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية مع دعم خاصية HDR.الكاميرا الأمامية: الهاتف Ulefone Note 9P يحتوي كذلك على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.البطارية: بطارية هذا الهاتف غير قابلة للإزالة وتأتي بسعة 4500 ملي أمبير لا تدعم الشحن السريع ولكن علبة الشراء ستتضمن شاحنا عاديا بقوة 10 واط، والبطارية ستدعم الشحن العكسي.المستشعرات: هذا الهاتف يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا على الخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه مع دعم مستشعرات التسارع والتقارب والبوصلة.مميزات Note 9Pيدعم تركيب كارت ميموري بجانب شريحتي الاتصال في نفس الوقت.المعالج جيد ويمكنه تشغيل ألعاب مثل ببجي موبايل وفري فاير برسوميات متوسطة.3 كاميرات في الخلف تعمل بشكل جيد في هذه الفئة السعرية ويعتبر من أرخص الهواتف التي تضم هذا العدد من الكاميرات.مستشعر البصمة الموجود في الخلف يقدم تجربة استخدام سريعة.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM بصوت Stereo.البطارية كبيرة وتصمد لفترة طويلة في هذه الفئة السعرية وتدعم الشحن العكسي.يتم شحن الهاتف Ulefone Note 9P من خلال المنفذ الأحدث USB Type‑C.عيوب الجوالالكاميرا الأمامية ضعيفة للغاية في التصوير وتسجيل الفيديوهات.لا يدعم الشحن السريع.لا يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف Ulefone Note 9Pسعر الهاتف Ulefone Note 9P يبلغ حوالي 145 دولارا أمريكيا ما يعادل 2270 جنيها مصريا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 64 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.