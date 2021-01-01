شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

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صورة الخبر: شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى
شاهد .. أول صور مسربة بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III من سونى

يعتبر هاتف Sony Xperia 1 III من الهواتف المميزة التى قامت شركة سونى اليابانية بإطلاقها فى الفترة الماضية، حيث جاء الهاتف بقدرات كبيرة فى الكاميرا ،



وكشفت تسريبات عن أول صور يتم التقاطها بكاميرا الهاتف كعرض ترويجى من الشركة للهاتف.



وحسب موقع GSMArena تم تسريب عدد من الصور التى تم التقاطها للمرة الأولى بكاميرا هاتف Sony Xperia 1 III والتى تظهر جودة وإمكانات الكاميرا قبل إطلاق الهاتف فى معظم الأسواق العالمية .

وتوضح الصور الجودة الفعلية لتقنيات كاميرا Sony Xperia 1 III وأدائها بشكل عملى يظهر القدرة التى تتمتع بها الكاميرات فى ضبط نسبة السطوع والتقريب والتحكم فى تفاصيل الصورة .

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news
ويقدم هاتف Sony Xperia 1 III ، كاميرا خلفية رباعية مميزة، الرئيسية منها تأتي بمستشعر من سوني بدقة 12 ميجابيكسل، مع عدسة مقربة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى بزاواية واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، والرابعة بدقة 0.3 ميجابيكسل لتصوير العمق، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل.
See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news
ويأتى هاتف Sony Xperia 1 III ، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.5 بوصة، بدقة 4K تدعم معدل التحديث عال يبلغ 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus.

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news


See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news
ويعمل هاتف Sony Xperia 1 III ، بواسطة أحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، الذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 256 أو 512 جيجابايت.

See the Sony Xperia 1 III's cameras in action in these alleged leaked photos - GSMArena.com news

المصدر: صدى البلد

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