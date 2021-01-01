

الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A82 بتقنية الـ 5G الكشف عن مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A82 بتقنية الـ 5G

أطلقت شركة سامسونج Samsung، الجيل الثاني من هواتفها الأكثر أمانا في كوريا الجنوبية تحت اسم Galaxy Quantum 2، والذي ينطلق مزودا بمجموعة من التقنيات المتطورة معروفة باسم خاصية التشفير الكمومي، والذي من المتوقع يصل إلى السوق العالمية قريبا.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، رصد هاتف Galaxy A82 5G، مدرج ضمن قوائم هواتف شركة سامسونج المؤهلة للحصول على تحديثات الأمان ربع السنوية، والذي أشارت إليه عدة تسريبات سابقة إلى أنه النسخة العالمية من هاتف جلاكسي Quantum 2 معاد تسميته، دون تأكيد رسمي من الشركة على ذلك.



مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A82

من المتوقع أن ينطلق هاتف سامسونج Galaxy A82 الجديد، إلى الأسواق العالمية بشاشة مميزة من نوع Dynamic AMOLED، بقياس 6.7 بوصة وبدقة 1440 بكسل، تمتاز بنوتش أعلى منتصفها مخصص للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميجابيكسل للتصوير السيلفي.

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ويتشارك هاتف Galaxy A82، مع هاتف جلاكسي Quantum 2، من حيث مواصفات الكاميرا الخلفية أيضا، والذي سيقدم إعداد ثلاثي الرئيسية منه ستأتي بدقة 64 ميحابيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل.ويمتاز هاتف Galaxy A82، بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج كوالكوم من نوع Snapdragon 855+، والذي كان رائدا لعام 2020 لتوفيره اتصال 5G سريع وأداء أفضل للهاتف، وتستمد النسخة الكورية الجنوبية اسمها من شريحة أمان QRNG الفريدة، وليس من المعروف إذا كان هاتف سامسونج الجديد سيحصل على هذه الميزة أم لا.وسيحتوي هاتف Galaxy A82 5G، الذي من المتوقع أن تعلن عنه شركة سامسونج قريبا، ببطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 وات.ولم تذكر التسريبات أي تفاصيل عن خطة الأسعار التي سينطلق بها هاتف Galaxy A82 للأسواق العالمية، ولكن يشار إلى أن هاتف Galaxy Quantum 2 يتوفر في كوريا الجنوبية مقابل سعر يعادل 624 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9 آلاف و 400 جنيه مصري).