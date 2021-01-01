غير متوقع.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

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غير متوقع.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى

كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، والذى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى شهر أغسطس القادم، سيتم إطلاقه بسعر رخيص للغاية، مقرنة بسابقه Galaxy Z Flip نسخة 5G ، والذى تم إطلاقه العام الماضى.

وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى سيصدر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصرى.

وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا .



وسيعمل هاتف Galaxy Z Fold3، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأحدث Snapdragon 888، ومن المتوقع أن تتلقى شاشات الهاتف تغييرا جديدا حيث تم تقليل حجم الشاشة الخارجية من 6.23 بوصة إلى 5.4 بوصة.



وسيحتوى هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج على بطارية بقوة 4275 مللي أمبير في الساعة، والتي سيتم الإعلان عنها بسعة 4400 مللي أمبير في الساعة، حيث تتكون بطارية من خليتين مستقلتين 2215 + 2060 مللي أمبير في الساعة.
ومقارنة سابقه Galaxy Z Flip نسخة 5G فقد صدر الهاتف بسعر يبدأ من 1450 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 23 ألف جنيه مصرى، بفارق 4000 جنيه مصرى، وهو فارق كبير فى سعر الهواتف القابلة للطى، والتى تصدر بأسعار مرتفعة مقارنة بالهواتف الذكية العادية.

المصدر: صدى البلد

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