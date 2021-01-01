كشفت تسريبات أن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى، والذى من المتوقع أن تصدره شركة سامسونج الكورية الجنوبية فى شهر أغسطس القادم، سيتم إطلاقه بسعر رخيص للغاية، مقرنة بسابقه Galaxy Z Flip نسخة 5G ، والذى تم إطلاقه العام الماضى.
وبحسب موقع Tech Radar فإن هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى سيصدر بسعر يبدأ من 1200 دولار أمريكى أى ما يعادل حوالى 19 ألف جنيه مصرى.
وسيأتى هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى من سامسونج مع شاشة من نوع LTPO AMOLED ، مع دعم قلم S Pen الذكى، ولكن ليس من المعروف إذا كان الهاتف سيحتوى على فتحة مخصصة للقلم الذكى بداخله أم لا .
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التعليقات على غير متوقع.. تسريبات تكشف سعر هاتف Galaxy Z Flip 3 القابل للطى
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