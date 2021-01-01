

تسريبات تكشف مواصفات تابلت شاومي Xiaomi Mi Pad 5 قبل الإعلان عنه رسميا تسريبات تكشف مواصفات تابلت شاومي Xiaomi Mi Pad 5 قبل الإعلان عنه رسميا

تخطط شركة شاومي الصينية Xiaomi لمنافسة الأجهزة اللوحية (تابلت) التي تنتجها أبل (أيباد) وسامسونج (جالاكسي تاب) وهواوي (ميت باد برو)، عبر إصدارها لسلسلة الأجهزة اللوحية الجديدة “شاومي مي باد 5” Xiaomi Mi Pad 5، والذي لم يتم الإعلان عنه بعد.



وتم رصد جهاز شاومي اللوحي Mi Pad 5 مؤخرا في قاعدة بيانات 3C، والتي كشفت صدور الجهاز ببطارية 8,520 مللي أمبير ساعة.



وتشير التسريبات إلى نية شاومي إطلاق إصدارين من السلسلة الجديدة، وهما Mi Pad 5 وMi Pad 5 Pro، حيث يصدر إصدار Mi Pad 5 Pro بشاشة من نوع LCD بمعدل تحديث 120 هرتز ومعدل لمس 240 هرتز، ودقة 2560×1600 بيكسل.

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بالإضافة إلى ذلك، فسوف تدعم شاشة تابلت شاومي Mi Pad 5 Pro تقنية القلم النشط In-Cell، مع كاميرا خلفية ثلاثية يحاكي تصميمها تصميم كاميرا هاتف Mi 11.