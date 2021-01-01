تعرف على المواصفات الكاملة وسعر هاتف ريلمي الجديد Realme 8 5G
أعلنت شركة ريلمي Realme، رسميا، عن هاتفها الذكي الجديد “ريلمي 8 5جي” Realme 8 5G، الداعم لشبكات الجيل الخامس 5G، والمقرر إطلاقه بالأسواق في 28 أبريل الجاري.
مواصفات هاتف ريلمي Realme 8 5G
الشبكات: GSM / HSPA / LTE / 5G.
الشاشة: من نوع IPS LCD، بقياس 6,5 بوصة، ودقة 1080×2400 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 83,9%، ونسبة أبعاد 20:9، ومعدل تحديث 90 هرتز، وأقصى مستوى سطوع 600 شمعة.
نظام التشغيل: واجهة المستخدم Realme UI 2.0 القائمة على أندرويد 11.
المعالج: ميدياتك MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G بتقنية 7 نانومتر.
معالج الرسوميات: Mali-G57 MC2.
الذاكرة العشوائية (رام): 4 و6 و8 جيجابايت.
الذاكرة الداخلية: 64 و128 جيجابايت، من نوع UFS 2.1، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSDXC.
الكاميرا الأمامية: بدقة 16 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.2 (واسعة)، مع دعم HDR، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.
الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات، مع فلاش ليد، ودعم HDR وبانوراما، وتصوير فيديو بدقة 1080p@30fps.
عدسة بدقة 48 ميجابيكسل، وفتح عدسة f/1.8 (واسعة)، مع ميزة التركيز التلقائي PDAF.
عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (ماكرو).
عدسة بدقة 2 ميجابيكسل، وفتحة عدسة f/2.4 (للعمق).
المستشعرات: مستشعر البصمة (على جانب الهاتف)، ومستشعر التسارع والجيرو والتقارب والبوصلة.
البطارية: بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.
الألوان: الأسود والأزرق.
السعر: يبدأ من 170 يورو (3,200 جنيها مصريا تقريبا).
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