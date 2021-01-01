

هواوي تتراجع وتخرج من قائمة أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية هواوي تتراجع وتخرج من قائمة أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية

تراجعت شركة هواوي Huawei، وخرجت من قائمة أكبر 5 شركات في سوق الهواتف الذكية عالميا، على الرغم من حلولها في المركز الثالث كأعلى هواتف مبيعا في العالم في العام الماضي 2020.



وتضم قائمة الـ5 الكبار اليوم سامسونج وأبل وشاومي وأوبو وفيفو، بحسب البيانات التي نشرتها شركة أبحاث السوق “ستراتيجي أناليتيكس” عن نتائج الربع الأول من 2021.





وكشفت البيانات عن ارتفاع كبير أعلى من المتوسط العالمي في شحنات الهواتف الذكية في الصين في الربع الأول من عام 2021، حيث ارتفعت الشحنات إلى السوق الصينية بنسبة 35% على أساس سنوي، مقارنة بـ24% تقريبا عالميا.

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وأرجعت البيانات النمو الكبير إلى الإقبال على هواتف الجيل الخامس 5G في الصين، حيث تم إطلاق 16 هاتف جديد من هواتف الجيل الخامس 5G في الصين خلال شهر مارس الماضي، بنسبة 76% من الهواتف المحمولة التي يتم شحنها في الصين.وارتفعت الحصة السوقية لشركة شاومي، والتي جاءت في المركز الثالث، إلى 15%، حيث حافظت شاومي على أدائها القوي في الهند والصين، بالإضافة إلى توسعها في أسواق أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.وجاءت أوبو OPPO في المركز الرابع لأعلى الشركات مبيعا للهواتف الذكية، بحصة سوقية 11% تقريبا.وبلغت مبيعات الشركات الصينية الثلاث في قائمة الـ5 الكبار، شاومي وأوبو وفيفو، حوالي 124 مليون هاتف ذكي، ما يعادل 37% من سوق الهواتف الذكية عالميا.