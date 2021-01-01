أعلنت شركة هونر Honor عن جهازها اللوحي الجديد “تابلت إكس7” Tablet X7، والذي يعمل بمعالج ميدياتك هليو P22T SoC، وبواجهة المستخدم Magic UI 4.0 القائمة على أندرويد 10.
ويقدم تابلت هونر Tablet X7 ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD حتى 512 جيجابايت.
ويصدر تابلت هونر Tablet X7 بشاشة من نوع LCD بقياس 8 بوصة، ودقة 1280×800 بيكسل، مع وضع للقراءة الإلكترونية E-Book Mode لراحة العينين أثناء القراءة.
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التعليقات على هونر تعلن عن جهازها اللوحي Tablet X7.. تعرف على مواصفاته وسعره
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