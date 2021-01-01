

هونر تعلن عن جهازها اللوحي Tablet X7.. تعرف على مواصفاته وسعره هونر تعلن عن جهازها اللوحي Tablet X7.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة هونر Honor عن جهازها اللوحي الجديد “تابلت إكس7” Tablet X7، والذي يعمل بمعالج ميدياتك هليو P22T SoC، وبواجهة المستخدم Magic UI 4.0 القائمة على أندرويد 10.



ويقدم تابلت هونر Tablet X7 ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 3 جيجابايت، وذاكرة داخلية 32 جيجابايت، مع منفذ لكروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD حتى 512 جيجابايت.



ويصدر تابلت هونر Tablet X7 بشاشة من نوع LCD بقياس 8 بوصة، ودقة 1280×800 بيكسل، مع وضع للقراءة الإلكترونية E-Book Mode لراحة العينين أثناء القراءة.

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ويقدم تابلت هونر Tablet X7 كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 5 ميجابيكسل بخاصية التركيز التلقائي Autofocus.وظهر تابلت هونر Tablet X7 مصنوع من المعدن، مع جسم بملمس حبيبي مميز، وبطارية بسعة 5,100 مللي أمبير ساعة، تشحن عبر منفذ microUSB بقدرة 10 واط، مع منفذ تقليدي لسماعات الأذن 3,5 مم.وزودت هونر تابلت Tablet X7 بمركز تعليمي وميزات مخصصة للأطفال، وتطرح هونر جهازها اللوحي الجديد في الصين في 3 إصدارات، إصدار Wi-Fi بسعر 140 دولار، وإصدار 4G بسعر 185 دولار، وإصدار للأطفال مع جراب سيليكون بسعر 155 دولار.