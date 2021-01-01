

الكشف عن مميزات هاتف هواوي P50Pro الكشف عن مميزات هاتف هواوي P50Pro

هاتف هواوي P50Pro || كشف موقع ”MyDrivers“ الصيني، عن صورا جديدة والتي أظهرت تصميم هاتف هواوي ”P50 Pro“ الإصدار الأكثر تميزا بالسلسلة.



ومن المقرر أن تطلق هواوي الهواتف الذكية في ثلاثة طرازات: ”P50“ قياسي، و“P50 Pro“، و“P50 Pro +“.



هاتف هواوي P50Pro

ولن يتم تسويق هذا البديل الأخير في السوق الأوروبية.

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ووفقا للصور المسربة، ففي الجانب الأمامي نجد شاشة بها فتحة لإخفاء الكاميرا لالتقاط السيلفي.وشاشة أوليد قياس 6.7 بوصة و 120 هيرتز محاطة بحدود منحنية رفيعة.و تم تزويد الهاتف الذكي بكاميرات في مستطيل مكون من جزئين، وفي الجزء العلويزكذلك أظهرت الصور مجموعه ثلاثة مستشعرات، وفي الجزء السفلي، يوجد مستشعران، وفي المجموع تم دمج 5 أجهزة استشعار وفلاش ليد.كذلك تراهن هواوي على عدسة ”Sony IMX800“. ووفقا لمعلومات سابقة، سيكون هذا أكبر مستشعر صور للهواتف الذكية، وبفضله ستقدم المجموعة الصينية تقريبا رقميا بمقدار 200x.بالإضافة إلى ذلك، سيحتوي الهاتف على نظام عدسات سائل؛ ما يتيح تركيزا أسرع وأكثر دقة، وهي الميزة ذاتها التي كانت قيد التطوير بالفعل منذ بضع سنوات.ومن الممكن أيضا أن يتم بيع الهاتف بدون شاحن في الصندوق، وفقا للاتجاه الجديد في الصناعة.كما أنه لن يجلب نظام أندرويد، لكن يمكن إطلاقه مع واجهة ”Harmony OS“.أما عن الإطلاق، ففي سياق الحرب التجارية والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على هواوي، قررت الشركة الصينية تأجيل إطلاق جيلها القادم من الهواتف المتطورة، والذي يشمل ”Huawei P50“ و ”P50 Pro“ و ”P50 Pro +“.