ببطارية 8520 مللى أمبير.. مواصفات خارقة لأجهزة تابلت Mi Pad 5 من شاومى

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صورة الخبر: ببطارية 8520 مللى أمبير.. مواصفات خارقة لأجهزة تابلت Mi Pad 5 من شاومى
ببطارية 8520 مللى أمبير.. مواصفات خارقة لأجهزة تابلت Mi Pad 5 من شاومى

كشفت تسريبات أن شركة شاومى الصينية، تعتزم إطلاق سلسلة أجهزة تابلت Mi Pad 5 خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث ستحتوى على عدد من الإمكانات الفائقة والتى باستطاعتها المنافسة مع أجهزة تابلت Galaxy Tab من شركة سامسونج و Mate Pad Pro من شركة هواوى.



وبحسب موقع GSMArena فإن أجهزة التابلت Mi Pad 5 من شاومى ستأتى ببطارية جبارة بسعة 8520 مللى أمبير فى الساعة، حيث ستكون البطارية مزدوجة كل منها بسعة حوالى 4260 مللى أمبير ، تدعم الشحن السريع بحوالى 76 واط .

وتم اعتماد أجهزة التابلت Mi Pad 5 من شاومى من وكالة 3C الصينية، حي ستأتى بشاشة كبيرة قياس 11 بوصة ، من نوع LCD ، مع معدل تحديث الشاشة 120 هرتز فى الثانية، ومعدل أخذ عينات يعمل باللمس 240 هرتز، بالإضافة إلى قلم ذكى.



وستعمل أجهزة تابلت Mi Pad 5 القادمة من شاومى بمعالجات Snapdragon 780G من شركة كوالكوم الأمريكية، مع تقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، مع شرائح 5 و 7 نانومتر ، ومن المتوقع أن تصدر الأجهزة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وفقا للتسريبات فإن أجهزة تابلت Mi Pad 5 من شاومى ستأتى بثلاث كاميرات خلفية مثل هواتف Mi 11 ، ستكون الكاميرا الأساسية بدقة 46 ميجا بيكسل، وكاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ، مع مستشعر للعمق.

المصدر: صدى البلد

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