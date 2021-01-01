كشفت تقارير أن حوالى 96 % من مستخدمى آيفون قد سمحوا للتطبيقات المختلفة بتتبعهم، وتجاهل تفعيل الميزات الموجودة فى تحديث iOS 14.5، الذى أطلقته آبل لمستخدميها منذ أيام والذى يساعد المستخدمين على منع المستخدمين للتطبيقات من تتبعهم.
وبحسب موقع iMore فإن مستخدمى آيفون فجروا مفاجأة كبرى حين قرروا التخلى عن استخدام تحديث iOS 14.5 المثير للجدل والتى اختلف بسببه آبل مع عدد كبير من الشركات مثل فيسبوك وسناب شات وغيرها من الشركات المالكة للتطبيقات التى تقوم بتجميع سجلات المستخدمين.
واختار 4٪ فقط من مستخدمي هواتف آيفون تفعيل ميزة شفافية تتبع التطبيقات فى تحديث iOS 14.5 ، والتى تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم، وحظر التطبيقات والمعلنين من جمع البيانات دون موافقتهم الصريحة.
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التعليقات على مفاجأة .. 96 % من مستخدمي آيفون يسمحون للتطبيقات بتتبعهم
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