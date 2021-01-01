

مفاجأة .. 96 % من مستخدمي آيفون يسمحون للتطبيقات بتتبعهم مفاجأة .. 96 % من مستخدمي آيفون يسمحون للتطبيقات بتتبعهم

كشفت تقارير أن حوالى 96 % من مستخدمى آيفون قد سمحوا للتطبيقات المختلفة بتتبعهم، وتجاهل تفعيل الميزات الموجودة فى تحديث iOS 14.5، الذى أطلقته آبل لمستخدميها منذ أيام والذى يساعد المستخدمين على منع المستخدمين للتطبيقات من تتبعهم.



وبحسب موقع iMore فإن مستخدمى آيفون فجروا مفاجأة كبرى حين قرروا التخلى عن استخدام تحديث iOS 14.5 المثير للجدل والتى اختلف بسببه آبل مع عدد كبير من الشركات مثل فيسبوك وسناب شات وغيرها من الشركات المالكة للتطبيقات التى تقوم بتجميع سجلات المستخدمين.



واختار 4٪ فقط من مستخدمي هواتف آيفون تفعيل ميزة شفافية تتبع التطبيقات فى تحديث iOS 14.5 ، والتى تمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم، وحظر التطبيقات والمعلنين من جمع البيانات دون موافقتهم الصريحة.

قد يعجبك أيضا...

واتهمت شركة فيسبوك - التى تضم عدد مستخدمين حوالى Facebook 2.8 مليار مستخدم نشط شهريًا في جميع أنحاء العالم - شركة أبل بأنها تضر الشركات الصغيرة التي تعتمد على إعلانات الشركة المستهدفة للوصول إلى عملاء جدد.وقالت آبل فى وقت سابق بشأن إطلاق الميزة إن تغييرات الخصوصية الجديدة ستسمح بتوفير سياق إضافي مسموح به، حيث سيعرض التحديث شاشة تعليمية قبل تقديم مطالبة آبل لمساعدة الأشخاص في اتخاذ قرار حول كيفية استخدام المعلومات الخاصة بهم، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في بياناتهم والشفافية في البيانات التي تجمعها التطبيقات المستخدمة على هواتف آيفون.