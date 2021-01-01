

مواصفات وأسعار الهاتف Infinix Hot 10T مواصفات وأسعار الهاتف Infinix Hot 10T

قامت شركة إنفينيكس بإزاحة الستار رسميا عن الهاتف Infinix Hot 10T ليكون بذلك خامس الهواتف في سلسلة Hot 10 Series، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع معالج جيد ويقدم أداء ممتاز للغاية بالإضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف وبطارية كبيرة تصمد لأطول وقت ممكن وما يصل إلى 128 جيجا بايت من ذاكرة التخزين ومواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لك سعر ومواصفات الهاتف إنفينيكس هوت 10T.



مواصفات الهاتف Infinix Hot 10T

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة IPS LCD بحجم 6.82 بوصة وبدقة 1640×720 بكسل وبجودة HD+ ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio G70 المصنوع بتكنولوجيا 12 نانومتر ومعالج رسوميات من فئة Mali-G52 2EEMC2 بجانب 128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية و4 جيجا رام من الذاكرة العشوائية بالإضافة إلى أن الهاتف هوت 10T يعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم XOS 7.6.



يحتوي الهاتف Infinix Hot 10T على ثلاث كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 بالإضافة إلى كاميرتين واحدة ماكرو والأخرى مسئولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 كما أن الهاتف يضم فلاش LED رباعي ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية، ويحتوي كذلك على كاميرا واحدة في الأمام بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 وفلاش LED مزدوج وأيضا هذه الكاميرا تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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وبخصوص البطارية فالهاتف إنفينيكس هوت 10T يضم بطارية بسعة 5000 ملي أمبير (لا تدعم الشحن السريع ويتم شحن البطارية من خلال منفذ microUSB 2.0 القديم)، وتتمثل المميزات الأخرى في دعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD الذي يستخدم فتحة مخصصة بجانب شريحتين الاتصال 4G، ودعم مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الخلف بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.سعر الهاتف Infinix Hot 10Tيبلغ سعر الهاتف Infinix Hot 10T حوالي 165 دولارا أمريكيا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام.