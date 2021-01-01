

مواصفات وأسعار هاتف Oppo K9 5G مواصفات وأسعار هاتف Oppo K9 5G

كما كان مقررا بالفعل، قامت شركة اوبو بالإعلان رسميا عن أحدث هواتفها الذكية مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G تحت مسمى Oppo K9 5G، ويأتي هذا الهاتف الجديد مع مواصفات متوسطة وسعر جيد للغاية حيث يضم كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجا بكسل وبطارية تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط وما يصل إلى 256 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية وشاشة بمعدل تحديث 90 هرتز ومواصفات أخرى جيدة سنتعرف عليها الآن حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo K9 5G.



مواصفات Oppo K9 5G

تم تصميم هذا الهاتف الجديد حول شاشة Super AMOLED حجمها 6.43 بوصة وبدقة 2400×1080 بكسل وبجودة FHD+ وبمعدل تحديث 90 هرتز، ويتم تشغيله بمعالج ثماني النواة من فئة Qualcomm Snapdragon 768G 5G المصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر بالإضافة إلى معالج رسوميات من فئة Adreno 620 كما أن الهاتف Oppo K9 5G سيتوفر بإصدارين على مستوى الذاكرة، الإصدار الأول يضم ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا رام والإصدار الثاني يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.



يحتوي الهاتف Oppo K9 5G على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 تدعم التصوير بدقة 1080 بكسل بالإضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7 والكاميرا الفائقة الاتساع دقتها 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الماكرو دقتها 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4، مع العلم أن الكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطارا في الثانية.

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بطارية هذا الهاتف تأتي بسعة 4300 ملي أمبير، يتم شحنها في ما يصل إلى 30 دقيقة فقط وذلك بفضل تقنية الشحن السريع التي تأتي بقوة 65 واط، وعلاوة على ذلك فأن الهاتف K9 الجديد من اوبو يضم مستشعر بصمات الأصابع مدمج أسفل الشاشة ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت، وبخصوص نظام التشغيل فهذا الهاتف سيعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1.سعر الهاتف Oppo K9 5Gالهاتف Oppo K9 5G سيتوفر للشراء بشكل رسمي في الصين يوم 11 مايو وسيباع بسعر يبدأ من 310 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.وبسعر 340 دولارا للإصدار الذي يضم 256 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.