

قريبا.. إصدار نسخة جديدة بديلة للعبة ببجي العالمية..فيديو قريبا.. إصدار نسخة جديدة بديلة للعبة ببجي العالمية..فيديو

أصدرت الحكومة الهندية خلال شهر يونيو من العام الماضي، قرارا بحظر لعبة ببجي PUBG Mobile، إلى جانب أكثر من 100 تطبيقًا آخر للهواتف المحمولة معظمها صيني، ومنذ ذلك الحين ينتظر عشاق لعبة القتال الشهيرة في الهند بفارغ الصبر السماح لهم بالاستمتاع مرة أخرى بلعبتهم المفضلة.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تقترب شركة تطوير الألعاب Krafton، من إطلاق إصدارها الجديد من لعبة ببجي ولكنه سيكون مخصص فقط للسوق الهندية والتي ستنتطلق تحت اسم Battleground Mobile India.



وكانت لعبة ببجي PUBG، ذات الشعبية الكبيرة في جميه دول العالم، انسحبت من الدولة الآسيوية بعد أن حظرتها الحكومة المحلية خلال العام الماضي، حيث صدر هذا القرار بعد اشتباك حدودي بين الجارتين، مدعية بأن اللعبة تضر بسيادة الهند ونزاهتها، وأنها قررت حظرها دفاعا عن أمن وسلامة النظام العام للدولة.

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السبب الرئيسي وراء حظر لعبة ببجيوكان السبب الحقيقي وراء حظر لعبة ببجي PUBG، هو أن اللعبة كانت لها علاقات متصلة بشركة تينسنت Tencent، والتي تملك وجودا واسع الانتشار للتكتلات المرتبطة بالجيش الصيني، وفي الوقت الحالي يوجد نزاعا حدوديا بين الهند والصين، مما جعل الحكومة الهندية تبدأ في استهداف الصين في الفضاء الرقمي منذ اندلاع الأزمة بين البلدين خلال العام الماضي.ولكن بعد الحصول على موافقة الحكومة الهندية على تسجيل لعبة ببجي PUBG Mobile، للعودة مرة أخرى للأسواق الهندية، أصبحت لعبة الهاتف المحمول مسجلة رسميا وفقًا لقواعد ولوائح الدولة، وهذه المرة ستجلب أحداثا محلية داخل اللعبةوعن نسختها الهندية الخاصة والتي من المتوقع أن تصدر رسميًا في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، شاركت شركة "كرافتون" المطورة لها مقطعا ترويجيا عبر صفحتها الرسمية على موقع يوتيوب، للإعلان عن قرب إطلاق النسخة الجديدة، ولكنها قامت بحذفه سريعا.واليوم نشرت الشركة مقطعا آخر مدته 10 ثوان، أوضحت من خلاله أن لعبة Battleground Mobile India، بديلة ببجي والمخصصة للاسواق الهندية، ستصل قريبا لجميع محبيها في الهند.