

شاومي تفاجئ مستخدميها: هذه الهواتف محرومة من واجهة MIUI 13 شاومي تفاجئ مستخدميها: هذه الهواتف محرومة من واجهة MIUI 13

تخطط شركة شاومي Xiaomi، لإطلاق واجهة المستخدم الجديدة MIUI 13، في الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لأحدث المعلومات الصادرة من الصين.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، فاجأت عملاقة التقنية شاومي عشاق هواتفها الذكية، بتحديد موعد إطلاق الإصدار الجديد من واجهة المستخدم الذي يحمل اسم MIUI 13، على الرغم من أن الملايين من الأجهزة لازالت تنتظر وصول تحديث MIUI 12.5.



ومن المقرر أن تطلق شاومي واجهتها الجديدة MIUI 13، في يوم 25 يونيو المقبل، والتي ستأتي بعد عاما كامل من الإعلان العالمي عن نظيرهاتها في شهر مايو من العام الماضي2020.

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واشتهرت شاومي بدفع تحديث واجهة المستخدم الأحدث لنماذج هواتفها حتى لو كان عمرها أربع سنوات، أو كانت من الفئة المنخفضة التكلفة.ولكن هذه المرة خيبت عملاقة التقنية الصينية آمال بعض مستخدميها، الذين ينتظرون وصول الحصول على واجهة MIUI 13 الجديدة، وأعلنت شاومي أن واجهة تشغيل هواتفها الأحدث لن يحصل عليها العديد من هواتفهم.قائمة الهواتف المحرومة من الحصول على تحديث واجهة MIUI 13 الجديدة من شاومي:كشفت التقارير الصادرة من الصين، بأن شاومي لن تقدم تحديث MIUI 13، لبعضا من طرازات هواتفها الأقدم وهي:1. سلسلة Xiaomi Mi 9.2. سلسلة Xiaomi Mi Mix 3.3. هواتف Redmi Note 8.4. سلسلة Redmi 8.ومن المتوقع أن تأتي واجهة شاومي MIUI 13 المطورة، بالعديد من التحسينات الجديدة على شاشة القفل والواجهة الرئيسية وتأثيرات الرسوم المتحركة وتحسينات الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى تحسينات كبيرة على أداء البطارية، ما يجعل واجهة المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد تبدو أسرع وأكثر كفاءة من قبل.