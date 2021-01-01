

سعر ومواصفات الهاتف vivo S1 Prime سعر ومواصفات الهاتف vivo S1 Prime

خلال العام الماضي قامت شركة فيفو بالإعلان عن ثلاثة هواتف ذكية لسلسلة vivo S1 Series بما في ذلك الهاتف vivo S1 Prime الذي يأتي مع مواصفات متوسطة وسعر جيد للغاية حيث يضم معالج قوي وشاشة أموليد وأربع كاميرات في الخلف وبطارية جيدة تدعم الشحن السريع وغيرهم من المواصفات الجيدة التي سنتعرف عليها في هذا المقال حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف S1 Prime.



مواصفات هاتف فيفو اس 1 برايم

تاريخ التصنيع: تم الإعلان عن هذا الهاتف يوم 12 أغسطس 2020 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق في نفس اليوم.

الشبكة: يدعم شبكات الاتصال 2G و 3G و 4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنين في وضع الاستعداد).

أبعاد الهاتف: الهاتف vivo S1 Prime يأتي بأبعاد الارتفاع 159.3 × العرض 75.2 وبسمك 8.7 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 190.2 جرام.





الشاشة: هذا الهاتف يضم شاشة بثقب على شكل النوتش من نوع AMOLED حجمها 6.38 بوصة بجودة FHD+ وبدقة 2340×1080 بكسل.

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الكاميرا الخلفية: يحتوي هذا الهاتف على أربع كاميرات في الخلف، الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.7، والكاميرا الفائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع بجانب كاميرتين واحدة ماكرو والأخرى مسئولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتيان بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 والهاتف S1 Prime يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم خاصية panorama و HDR.الكاميرا الأمامية: يأتي الهاتف vivo S1 Prime مع كاميرا أمامية بدقة 16ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية.المعالج: وبخصوص المعالج فيأتي من فئة Qualcomm Snapdragon 665 المصنوع بتكنولوجيا 11 نانومتر مع معالج رسوميات من فئة Adreno 610.نظام التشغيل: هذا الهاتف يعمل بنظام Android 9 Pie مع واجهة مستخدم Funtouch 9.2 (حصل بالفعل على تحديث Android 10 ونتوقع حصوله على نظام Android 11 في وقت لاحق من العام 2021.الذاكرة: يتوفر هاتف فيفو اس 1 برايم مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة 8 جيجا رام وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت قابلة للاتساع عبر منفذ microSD (يستخدم منفذ الشريحة الثانية).البطارية: وبخصوص البطارية فتأتي بسعة 4500 ملي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 18واط ويتم شحنها من خلال منفذ USB Type‑C 2.0.المستشعرات: يضم مستشعر بصمات الأصابع أسفل الشاشة ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه كما أنه يدعم مستشعرات أخرى مثل التسارع والدوران والقرب والبوصلة.مميزات الهاتف vivo S1 Primeالشاشة جيدة للغاية وتقدم تجربة رؤية ممتازة حتى تحت ضوء الشمس المباشر.معالج متوسط ويقدم أداء جيد للغاية في تشغيل الألعاب وإجراء المهام الثقيلة.سعة الذاكرة الداخلية تكفي لتنزيل جميع التطبيقات والألعاب التي نريدها.أداء الكاميرات الخلفية جيدة ويمكن من خلالها إخراج صور بجودة عالية.يدعم مستشعر بصمات الأصابع مدمج في الشاشة كما أنه يدعم تقنية الشحن السريع.يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM.وزن الهاتف خفيف للغاية مما يسهل على المستخدمين حمله واستخدامه بيد واحدة.عيوب الجواللا يدعم تركيب شريحتين اتصال وكارت ميموري في نفس الوقت.الكاميرا الأمامية ضعيفة جدا في التصوير الليلي.البطارية ليست الأفضل في هذه الفئة السعرية ويوجد هواتف منافسة تضم بطارية بسعة 5000 و6000 ملي أمبير.لا يدعم خاصية NFC.سعر الهاتف vivo S1 Primeسعر الهاتف vivo S1 Prime يبلغ حوالي 285 دولارا أمريكيا ما يعادل 4450 جنيها مصريا للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.