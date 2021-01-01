تسريب المواصفات الرئيسية للهاتف Asus Zenfone 8

في الفترة الماضية أكدت شركة أسوس أنها ستعلن رسميا عن سلسلة هواتف Asus Zenfone 8 Series يوم 12 مايو، والآن قبل الإعلان الرسمي ظهر تسريب جديد يكشف لنا عن المواصفات الرئيسية للهاتف الأساسي في هذه السلسلة الذي يعرف بأسم Asus Zenfone 8 والذي يأتي مع مواصفات جيدة للغاية حسب ما كشف لنا التسريب حيث يضم معالج رائد من كوالكوم ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K ودعم الشحن السريع بقوة 30 واط بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة دعونا نتعرف عليها في هذا المقال الجديد.
المواصفات الرئيسية للهاتف Asus Zenfone 8
هذا الهاتف القادم سيصل مع شاشة Super AMOLED بحجم 5.92 بوصة وبجودة FHD+ وبدقة 2400×1080 بكسل ولم يتم الكشف عن وجود طبقة حماية كما أن الشاشة ستدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز وستدعم أيضا HDR10+ وستحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية (لم يتم الكشف عن دقتها)، والهاتف Asus Zenfone 8 سيأتي كذلك مع كاميرتين في الخلف الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 والكاميرا الماكرو تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والكاميرا الرئيسية تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 8K بمعدل 30 إطارا في الثانية وبجودة 4K بمعدل 30 أو 60 أو 120 إطارا في الثانية.
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