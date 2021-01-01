مواصفات وأسعار هاتف Realme C11 2021

في العام الماضي كانت شركة ريلمي قد أعلنت الهاتف Realme C11 مع مواصفات اقتصادية وسعر منخفض للغاية والآن قامت الشركة بالإعلان عن نسخة أخرى من هذا الهاتف تحت مسمى Realme C11 2021 مع مواصفات أكثر تقدما بخلاف المعالج الذي يعتبر أقل من معالج الهاتف السابق وسعر أرخص قليلا، وفي هذا المقال الجديد سأعرض عليكم سعر ومواصفات الهاتف Realme C11 2021.
المواصفات الرئيسية للهاتف
هذا الهاتف الجديد يأتي مع شاشة IPS LCD بحجم 6.52 بوصة وبدقة 1600×720 بكسل وبجودة HD+ بالإضافة إلى أنها محمية بزجاج Corning Gorilla Glass 3 وتحتوي على ثقب في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وعلاوة على ذلك فإن Realme C11 2021 يضم كاميراتين في الخلف بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا الرئيسية وبدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق والهاتف يضم فلاش LED في الخلف ويدعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD+ من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية.
الهاتف Realme C11 2021 يعمل بمعالج ثماني النواة من فئة Unisoc SC9863A المصنوع بتكنولوجيا 28 نانومتر بجانب معالج رسوميات من فئة Mali-G52 MC2 ونظام تشغيل Android 11 وواجهة مستخدم Realme UI وبخصوص الذاكرة فيتوفر هذا الهاتف مع ذاكرة داخلية بسعة 32 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا رام.
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