إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad 10.2 (2020) وiPad Mini، أن تساعدك فى الاختيار:
- جهاز iPad 10.2-inch:
الشاشة: 10.2بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A10 Fusion.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.
البطارية: بقوة 8827 mAh.
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التعليقات على إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad 10.2 و iPad mini 2019
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