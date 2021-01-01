

إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad 10.2 و iPad mini 2019 إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad 10.2 و iPad mini 2019

إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad ، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى iPad 10.2 (2020) وiPad Mini، أن تساعدك فى الاختيار:







- جهاز iPad 10.2-inch:

الشاشة: 10.2بوصة.



دقة الشاشة: تبلغ 2160× 1620بيكسل.



نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.



المعالج: معالج Apple A10 Fusion.



الرام: تبلغ 3 جيجابايت.



نظام التشغيل: نظام iPadOS14.



الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8 ميجابيكسل.



الكاميرا الأمامية: بدقة 1.2 ميجابيكسل.



البطارية: بقوة 8827 mAh.





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جهاز iPad mini (2019):الشاشة: شاشة 7.9 بوصة.دقة الشاشة: تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.المعالج: معالج Apple A12 Bionic.الرام: تبلغ 3 جيجابايت.نظام التشغيل: نظام iPadOS13.الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.