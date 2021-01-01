

نكشف عيوب هاتف Nokia 1.4.. تعرف عليها نكشف عيوب هاتف Nokia 1.4.. تعرف عليها

أعلنت Nokia عن إطلاق مجموعة جديده من الهواتف الذكية لتقوم الشركة بتحديث هواتفها الموجوده فى الأسواق حالياً من اجل المنافسة وإرضاء العملاء عن طريق تقديم احدث التنقيات المتوفره لهم,الهواتف الجديده موجها الى الفئة المتوسطة وفي هذه المقالة سنتحدث عن موبايل نوكيا 1.4.



ونكشف عيوب هاتف Nokia 1.4:



- فكرة إبقاء الحافة السفلية وكتابة إسم الشركة بها فكرة سيئة واتمني تقليل الحافة السفلية قليلاً.

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- مكان السماعة الخارجية فى اخر الظهر ليس عملي.- منفذ الشحن من النوع القديم Micro-USB.- ستأخد البطارية وقت أطول فى الشحن بسبب ان الشاحن بقدرة 5 وات فقط.- المعالج المستخدم ليس الافضل فى هذه الفئة السعرية.