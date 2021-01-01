أول تحرك من "أبل" بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها

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صورة الخبر: أول تحرك من "أبل" بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها
أول تحرك من "أبل" بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن أول تحرك من جانبها، بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها، والتي تهدد هواتف آيفون وحواسيب آيباد وماك وساعات أبل ووتش.

وأصدرت "أبل"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تحديثات لأنظمة تشغيلها "آي أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"آيباد أو إس"، لإصلاح ثغرة "ويب كايت" الأخطر.

وتقدم التحديثات المطروحة من قبل "أبل" مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق جهازك من قبل هاكرز أو متطفلين.

كما يحل التحديث أيضا عدد من المشكلات الأخرى، مثل تضرر الذاكرة، وتجاوزها الرقم الفعلي المستخدم، وتجاوز سعة التخزين العشوائية "رام".

وقالت شركة "أبل" في إعلانها، إنه بتحميل تلك التحديثات، ستكون أي محاولة لاستغلال أصحاب أجهزتنا أمرا مستحيلا، لذلك يجب تثبيت التحديثات في أسرع وقت ممكن.

المصدر: سبوتنيك

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