أعلنت شركة "أبل" الأمريكية عن أول تحرك من جانبها، بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها، والتي تهدد هواتف آيفون وحواسيب آيباد وماك وساعات أبل ووتش.
وأصدرت "أبل"، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تحديثات لأنظمة تشغيلها "آي أو إس" و"ماك أو إس" و"ووتش أو إس" و"آيباد أو إس"، لإصلاح ثغرة "ويب كايت" الأخطر.
وتقدم التحديثات المطروحة من قبل "أبل" مستندات دعم لإصلاح تلك العيوب التي يتم استغلالها من قبل محتوى ويب متطفل، يؤدي لتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية تتسبب في اختراق جهازك من قبل هاكرز أو متطفلين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أول تحرك من "أبل" بعد أسبوع من الكشف عن الثغرة الأخطر في تاريخها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق