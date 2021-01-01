بدأ تطبيق الدردشة الصوتية، Clubhouse كلوب هاوس، اختبار إصدار تجريبي لهواتف أندرويد تمهيدا لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، وبذلك يصبح التطبيق متاحا لهواتف أندرويد وآيفون معا بعدما كان متاحا فقط لهواتف آيفون، الأمر الذى أغضب عدد كبير من المستخدمين.
وبحسب موقع Android Authority فإن تطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية الذى حقق شهرة واسعة خلال فترة قصيرة للغاية، ووصلت قيمته السوقية إلى 4 مليارات دولار ، سيصبح متاحا لكل أنواع الهواتف وليس حكرا على هواتف معينة كالسابق.
وأكد تطبيق Clubhouse أن الإصدار القادم فى التطبيق سيكون لمستخدمى هواتف أندرويد، حيث سيكون بإمكانهم التمتع بكل ميزات التطبيق بدلا من استخدام ميزة الدردشة الصوتية بشكل منفصل فى عدد من التطبيقات الأخرى.
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التعليقات على تطبيق Clubhouse للدردشة الصوتية يبدأ في إطلاق إصدار له على هواتف أندرويد
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