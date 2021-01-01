توقعات بإعلان أوبو عن سلسلة هواتف Oppo Reno6 الجديدة في هذا الموعد

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توقعات بإعلان أوبو عن سلسلة هواتف Oppo Reno6 الجديدة في هذا الموعد

كشفت تسريبات حديثة خطط شركة أوبو Oppo الإعلان رسميا عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “أوبو رينو6” Oppo Reno6 في مؤتمر تعقده في 22 مايو الجاري.

كما يتوقع أن تعلن أوبو Oppo عن بعض الأجهزة الذكية الجديدة خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno6.

وقالت التوقعات أن أوبو Oppo ستركز بشكل كبير خلال مؤتمرها القادم على الإعلان عن إصداراتها الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية.

وبحسب التفاصيل المتاحة حتى الآن، سيصدر هاتف أوبو Oppo Reno6 بشاشة من نوع أوليد OLED بقياس 6,55 بوصة، بمعالج Dimensity 1200، مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بعدسة رئيسية 64 ميجابيكسل.

ومن المتوقع صدور هاتف أوبو Oppo Reno6 ببطارية سعتها 4,500 مللي أمبير ساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط.

المصدر: مشبك

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