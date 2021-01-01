كشفت تسريبات حديثة خطط شركة أوبو Oppo الإعلان رسميا عن سلسلة هواتفها الذكية الجديدة “أوبو رينو6” Oppo Reno6 في مؤتمر تعقده في 22 مايو الجاري.
كما يتوقع أن تعلن أوبو Oppo عن بعض الأجهزة الذكية الجديدة خلال مؤتمر الإعلان عن سلسلة هواتف Oppo Reno6.
وقالت التوقعات أن أوبو Oppo ستركز بشكل كبير خلال مؤتمرها القادم على الإعلان عن إصداراتها الجديدة من أجهزة التلفاز الذكية.
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التعليقات على توقعات بإعلان أوبو عن سلسلة هواتف Oppo Reno6 الجديدة في هذا الموعد
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