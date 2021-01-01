

مواصفات وأسعار الهاتف Oppo A53s 5G مواصفات وأسعار الهاتف Oppo A53s 5G

خلال مؤتمر الإعلان عن الهاتف Oppo A95 5G الذي أقيم يوم 27 أبريل قامت شركة أوبو أيضا بالإعلان عن الهاتف Oppo A53s 5G مع مواصفات أقل وسعر أرخص بما يصل إلى 100 دولار ومع ذلك فإن A53s يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ويضم بطارية أكبر ومواصفات أخرى متميزة دعونا نتعرف عليها في هذا المقال الجديد حيث سأقدم لكم سعر ومواصفات الهاتف Oppo A53s 5G.



مواصفات الهاتف اوبو A53s

هذا الهاتف الجديد يضم شاشة IPS LCD حجمها 6.52 بوصة ودقتها 1600×720 بكسل وبجودة HD+ كما أنها تحتوي على ثقب صغير في الأعلى بشكل النوتش من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0 بالإضافة إلى أن الهاتف Oppo A53s 5G يضم ث3 كاميرات في الخلف الكاميرا الرئيسية دقتها 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 بجانب كاميرا ماكرو وأخرى مسؤولة عن استشعار معلومات العمق وكلاهما يأتي بدقة 2 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.4.

الهاتف Oppo A53s 5G





معالج الهاتف Oppo A53s 5G يأتي من فئة MediaTek Dimensity 700 (مصنوع بتكنولوجيا 7 نانومتر) ويدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والهاتف يأتي كذلك مع معالج رسوميات من فئة Mali-G57 MC2 ويعمل بنظام Android 11 مع واجهة مستخدم ColorOS 11.1 بالإضافة إلى أنه سيتوفر مع 6 جيجا رام من الذاكرة العشوائية و128 جيجا بايت من الذاكرة الداخلية أو 8 جيجا رام مع 128 جيجا بايت.

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يحتوي هذا الهاتف على بطارية بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع ولكن علبة الشراء تأتي مع شاحن عادي بقوة 10 واط (يتم شحن الهاتف من خلال منفذ USB Type‑C الأحدث) كما أن A53s 5G يضم مستشعرا لبصمات الأصابع مدمجا في زر الباور على الجانب ويضم كذلك منفذا مخصصا لزيادة المساحة التخزينية من خلال بطاقة microSD (يمكن أن تصل سعتها إلى 2 تيرابايت) بالإضافة إلى أنه يدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت.سعر الهاتف Oppo A53s 5Gسعر الهاتف Oppo A53s 5G يبلغ حوالي 202 دولار أمريكي للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 6 جيجا رام.وبسعر يبلغ حوالي 230 دولارا للإصدار الذي يضم 128 جيجا بايت مع 8 جيجا رام.