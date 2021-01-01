خلال شهر فبراير الماضي قامت شركة BLU بالإعلان عن أكثر من هاتف ذكي بما في ذلك الهاتفان BLU G71 وG91، وبما أننا تحدثنا عن مواصفات وأسعار الهاتف BLU G91 في مقال سابق دعونا نتحدث الآن عن الهاتف الأقل الذي يأتي بسعر رخيص للغاية ومواصفات جيدة تجعله قادر على تشغيل ألعاب مثل PUPG وFREE FIRE برسوميات متوسطة مع إمكانية التقاط صور جيدة من خلال الكاميرا الأمامية والخلفية، وإليكم سعر ومواصفات الهاتف BLU G71.
مواصفات الهاتف BLU G71
تاريخ التصنيع: أعلنت الشركة عن هذا الهاتف يوم 19 فبراير 2021 وتم إطلاقه بشكل رسمي إلى الأسواق في نفس اليوم.
الشبكة: هذا الهاتف يدعم شبكات الاتصال 2G و3G و4G ويدعم تركيب شريحتين Nano-SIM (الاثنان في وضع الاستعداد).
أبعاد الهاتف: يأتي الهاتف BLU G71 بأبعاد الارتفاع 165 × العرض 76.6 وبسمك 8.9 ملم، وبوزن خفيف نوعا ما يبلغ 194 جراما.
الشاشة: هذا الهاتف يأتي مع شاشة بشكل الثقب من نوع IPS LCD حجمها 6.5 بوصة بجودة HD+ وبدقة 1600×720 بكسل.
المعالج: يتم تشغيل BLU G71 بمعالج ثماني النواة من فئة Mediatek Helio P25 مع معالج رسوميات من فئة Mali-400MP2.
نظام التشغيل: يعمل بنظام Android 10 مع أحدث واجهة مستخدم من الشركة (وأكدت الشركة أن هذا الهاتف سيكون من أوائل الهواتف التي ستحصل على تحديث Android 11).
الذاكرة: يتوفر الهاتف BLU G71 مع ذاكرة داخلية بسعة 64 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 3 جيجا رام، والذاكرة الداخلية قابلة للاتساع من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة).
الكاميرا الخلفية: هذا الهاتف يحتوي على 3 كاميرات في الخلف تدعم الذكاء الاصطناعي، بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 للكاميرا الرئيسية، وبدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2 للكاميرا فائقة الاتساع وبدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.4 للكاميرا المسؤولة عن استشعار معلومات العمق، بالإضافة إلى أن BLU G71 يضم فلاش LED ويدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية كما أنه يدعم التصوير بخاصية panorama وHDR.
الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف تأتي بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.0، تدعم تصوير الفيديوهات بدقة 720 بمعدل 30 إطارا في الثانية.
البطارية: الهاتف BLU G71 يحتوي على بطارية ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة بسعة 5000 ملي أمبير لا تدعم تقنية الشحن السريع، ولكن علبة الشراء تضم شاحنا عاديا بقوة 10 واط.
المستشعرات: هذا الهاتف الرائع يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا بالخلف ويدعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف عن طريق الوجه بالإضافة إلى أنه يدعم مستشعر التسارع والتقارب.
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