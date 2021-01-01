

سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 17 سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 17

في منتصف شهر أبريل الماضي قامت شركة تكنو بالإعلان رسميا عن الهاتف Tecno Camon 17 ليستكمل مسيرة النجاح التي بدأتها سلسلة Camon 16 Series حيث يأتي هذا الهاتف الجديد مع معالج أقوى وكاميرات خلفية أفضل وتصميم خلفي مختلف ومتميز بالإضافة إلى مواصفات أخرى جيدة بسعر أغلى قليلا، وخلال السطور القادمة دعونا نتعرف على سعر ومواصفات الهاتف Tecno Camon 17.



مواصفات الهاتف الرئيسية

نبدأ مواصفات الهاتف Tecno Camon 17 بالشاشة التي تأتي من نوع IPS LCD وبحجم 6.55 بوصة وبجودة HD+ بنسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 كما أنها تحتوي على ثقب صغير في أعلى الزاوية اليسار من أجل الكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجا بكسل كما أن هذا الهاتف يضم 3 كاميرات في الخلف (تدعم الذكاء الاصطناعي)، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 48 ميجا بكسل والكاميرا فائقة الاتساع بدقة 16 ميجا بكسل بجانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجا بكسل والهاتف ما زال يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطارا في الثانية ويدعم أيضا التصوير بخاصية panorama وHDR كما أنه يضم فلاش LED خماسيا.



يتم تشغيل هذا الهاتف الجديد بمعالج ثماني النواة من فئة MediaTek Helio G85 بجانب وحدة معالجة رسوميات من فئة Mali G52 MC2 ونظام تشغيل Android 11 مع واجهة مستخدم HiOS 7.6 الأحدث من شركة تكنو، بالإضافة إلى أن الهاتف Tecno Camon 17 يتوفر مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية بسعة 4 جيجا رام.

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هاتف Camon 17 يتوفر مع بطارية بسعة 5000 ملي أمبير (لم يتم الكشف عن أي معلومات بخصوص الشحن السريع)، بالإضافة إلى أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع مثبتا على الخلف ويدعم منفذ سماعات الأذن 3.5 ملم ومكبر الصوت والراديو FM كما أنه يدعم زيادة المساحة التخزينية من خلال منفذ microSD (يستخدم فتحة مخصصة) وبذلك فإنك ستتمكن من تركيب شريحتي اتصال 4G وكارت ميموري معا في نفس الوقت.سعر الهاتف Tecno Camon 17سعر الهاتف Tecno Camon 17 يبلغ حوالي 210 دولارات أمريكية للإصدار الوحيد المتوفر والذي يضم 128 جيجا بايت مع 4 جيجا رام، مع العلم أنه متوفر حاليا للشراء من خلال تجار التجزئة عبر الإنترنت في كينيا (نتوقع وصوله لمزيد من الدول في وقتلاحق من شهر مايو).